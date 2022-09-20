«أبوظبي للزوارق» بطل مونديال الفورمولا 2

المصدر: البرتغال - البيان

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توج فريق أبوظبي للزوارق السريعة، بلقب موسم 2022 لبطولة العالم لزوارق الفورمولا 2، في أعقاب الجولة الرابعة الختامية من البطولة، والتي أسدل عليها الستار مساء أول من أمس، في مدينة فيلا فيلها في البرتغال، وذلك بعد وصول منصور المنصوري على زورق أبوظبي 36، إلى النقطة رقم 55، في صدارة الترتيب العام للبطولة، بعد حلوله في المركز الثاني في السباق الرئيس للجولة، في حين حلق بالمركز الثاني زورق الشارقة، بقيادة سامي سيليو، والذي وصل للنقطة 37، بينما ذهب المركز الثالث إلى زورق ستيفان هاجن، والذي وصل للنقطة 36.

وعانق المنصوري أول لقب له في المنافسة العالمية، وفي الموسم الثاني له مع فريق أبوظبي، لكي يضرب وبقوة عبر البطولة، ويحافظ على لقب البطولة للموسم الثاني على التوالي، بالإضافة إلى تحقيق اللقب الرابع للفريق في البطولة، بالإضافة إلى تحقيق أول ميدالية ذهبية لفريق أبوظبي هذا الصيف، وسط الموسم الحافل من البطولات، الذي يشارك من خلاله الفريق، وحضوره ضمن خارطة المنافسات الدولية في كافة أرجاء وقارات العالم.

نتائج

وجاءت الجولة الختامية، كي تكون أحداثها الدرامية عاصفة منذ البداية، بعد سلسلة من القرارات والنتائج التحكيمية والأعطال المختلفة، والتي أهدت لفريق أبوظبي لقبه الرابع، في حين لم يوفق راشد القمزي، حامل اللقب وقائد زورق أبوظبي 1، في الوصول لمنصة التتويج في جولة الختام، بعد أن تعرض لعطل كهربائي في سباق أفضل زمن، لكي يتراجع من خلال انطلاقة السباق الرئيس، وينهي السباق في المركز السابع.

وتصدر المنصوري الترتيب العام للبطولة منذ الجولة الثانية، بعد وصوله للنقطة الـ 35، واستمر في الجولة الثالثة في الصدارة، برفع رصيده للنقطة رقم 40، وحافظ على الصدارة والترتيب العام في جولة الختام، بالوصول للنقطة 55، وكانت المنافسة قد شهدت في البداية، فوز الألماني ستيفان هاجن بالمركز الثاني في جولة الختام، وإعلانه بطلاً للعالم، ولكن جاءت نتيجة الفحص الفني عقب السباق، كي تلغى نتيجة ستيفان، نظراً لقيامه بتجاوزات غير قانونية في محرك الزورق، لكي يحصد المنصوري اللقب العالمي، وبجدارة.

إنجاز

من جهته، قال سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية: حصد المنصوري البطل أول ذهبية للفريق في هذا الموسم، وأيضاً أبدع في البطولة في موسمه الثاني فقط مع فريق أبوظبي، وأضاف الرميثي: نحن نسير على نهج وخطة تم وضعها مسبقاً، وبشكل يضمن لنا أن نسجل التفوق في كل مشاركة، ونسهم في إهداء الفوز إلى الإمارات دائماً وأبداً، نعدكم بأن تستمر الإنجازات والتفوق الإماراتي لفريق أبوظبي في الأشهر القادمة، وألا تكون ذهبية الفورمولا 2 هي الأخيرة في سلسلة الإنجازات والتميز.

من ناحيته، عبر ناصر الظاهري رئيس بعثة فريق أبوظبي، عن السعادة الكبيرة لتحقيق اللقب الرابع، والوصول إلى ذهبية الموسم في منافسات الفورمولا 2، وأكد أن عمل الفريق الجاد والمتواصل طيلة الموسم، قد أثمر عن أجمل وأروع حصاد.

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