الإمارات تشارك بـ«دايموند كاب» لبناء الأجسام

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، عن المشاركة في بطولة «دايموند كاب» لبناء الأجسام، والتي ستقام في سلطنة عمان، الجمعة والسبت المقبلين. ويشارك منتخب الإمارات بعدد 20 لاعباً، ببعثة رسمية برئاسة محمد شاهين الحوسني عضو مجلس إدارة الاتحاد، وأحمد جوهر عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة المنتخبات إدارياً للبعثة، والمدير الفني زويد سالمين، ومساعده عبد الرحمن عجيل، والسكرتير الفني عبد المجيد يزبك، والحكم الدولي خالد محمد الحوسني.

من جانبه، وصف محمد عبد الرحيم المري الأمين العام للاتحاد للبطولة، أنها من البطولات القوية، والتي يتطلع أبناء الإمارات إلى المشاركة بشكل فاعل بها، لأهميتها، وسعياً لتحقيق نتائج مميزة جديدة، تضاف إلى سلسلة البطولات الدولية التي تميز بها أبناء الإمارات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز