«الفجيرة» يتوج بكأس الاتحاد للجودو

المصدر: الفجيرة - وام

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توج فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية لفئة الشباب للجودو، بلقب بطولة كأس الاتحاد للجودو، والتي أقيمت بصالة الهيئة العامة للرياضة في الفجيرة بمشاركة 90 لاعباً من 6 أندية، هي النصر، والشارقة الرياضي، والشارقة للدفاع عن النفس، واتحاد كلباء، وخورفكان، والفجيرة.

وحصل الفجيرة على 8 ميداليات، منها 4 ذهبيات، وفضية، و3 برونزيات، وفي المركز الثاني حل فريق نادي الشارقة الرياضي، برصيد ذهبية وفضية و3 برونزيات، فيما جاء ثالثاً فريق خورفكان، برصيد ذهبية وفضية وبرونزيتين، ورابعاً فريق النصر، برصيد ذهبية وفضية وبرونزية.

وأحرز الميداليات الذهبية كل من جبروا عبد الله «خورفكان» (تحت 60 كغم)، وعوض نوار «الفجيرة» (تحت 66 كغم)، وتار يوسف «الفجيرة» (تحت 73 كغم)، وسعيد النقبي «الفجيرة» (تحت 81 كغم)، وسلطان الهوتي «الفجيرة» (تحت 90 كغم)، وادجار جيرو «النصر» (تحت 100 كغم)، ومنصور عبد الرحمن «الشارقة» (فوق 100 كغم).

وتبادل ناصر التميمي، أمين السر العام للاتحاد، ومحمد جاسم عضو مجلس الإدارة، أمين السر المساعد، الدروع التذكارية مع العميد أحمد حمدان الزيودي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة، مستضيف الحدث، بحضور عيسى بن هويدن عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة أندية المنطقة الشرقية والشمالية، وعلي اليماحي عضو المجلس، ممثل فئة الشباب.

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