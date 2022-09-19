الإمارات تشارك في «دايموند كاب لبناء الأجسام»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أعلن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، عن المشاركة في بطولة «دايموند كاب» لبناء الأجسام، والتي ستقام في سلطنة عمان، الجمعة والسبت المقبلين. ويشارك منتخب الإمارات بعدد 20 لاعباً، ببعثة رسمية برئاسة محمد شاهين الحوسني عضو مجلس إدارة الاتحاد، وأحمد جوهر عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة المنتخبات إدارياً للبعثة، والمدير الفني زويد سالمين، ومساعده عبد الرحمن عجيل، والسكرتير الفني عبد المجيد يزبك، والحكم الدولي خالد محمد الحوسني.

من جانبه، وصف محمد عبد الرحيم المري الأمين العام للاتحاد للبطولة، أنها من البطولات القوية، والتي يتطلع أبناء الإمارات إلى المشاركة بشكل فاعل بها، لأهميتها، وسعياً لتحقيق نتائج مميزة جديدة، تضاف إلى سلسلة البطولات الدولية التي تميز بها أبناء الإمارات، وكان في آخر محطاتها، بطولة آسيا التي أقيمت في قرغيزستان أبناء الأجسام واللياقة البدنية، وبطولة القوة البدنية في منغوليا.

تعزيز

بدوره، أشاد رئيس البعثة محمد شاهين الحوسني، باستعدادات اللاعبين وجاهزيتهم للمشاركة في البطولة، مؤكداً أن الهدف من المشاركة في البطولة، تحقيق أفضل الإنجازات، والتي لا تغيب عن أبنائنا بساحات البطولات بمختلف مستوياتها.

وتضم قائمة اللاعبين كلاً من: مطر جمعة، وعبد الله حسن رستم، وسعيد علي عباس، وعبد الله مبارك المطيري، وفيصل محمد الشحي، وخليفة محمد عقيل، ومحمد كميدش خليفة، وهادف مطر السويدي، وعبد الله علي الختال، وعصام سيف الغص، وخليفة بخيت السويدي، وراشد عوض المهيري، وعبد العزيز محمد، ومبارك حارب، وشعيب عبد الله الربيع، وعلي حسن زاكري، ومحمد عبد الله الكمالي، وخالد جمال البلوشي وعلي ضاوي، ومشاري أحمد دار.

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