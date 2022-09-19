فتح باب المشاركة في سباق «أرامكس دبي مسقط للشراع الحديث»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن نادي دبي للإبحار الشراعي، وبالتعاون مع أرامكس عن انطلاق فعاليات الدورة 30 من سباق «أرامكس دبي مسقط للشراع الحديث»، يوم 4 فبراير المقبل، وتم فتح باب التسجيل للبطولة من خلال الموقع الإلكتروني للحدث (www.dubaitomuscatrace.com) يشارك في التنظيم اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث بالتعاون مع اللجنة العُمانية للرياضات البحرية، وهو أحد السباقات المعتمدة من الاتحاد الآسيوي للإبحار الشراعي والنادي الملكي للإبحار المحيطي.

ومن المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 30 فريقاً بتشكيلة متنوعة من القوارب متعددة الأطوال من 27 إلى 100 قدم، وستكون نقطة البداية من نادي دبي للإبحار الشراعي على شاطئ جميرا، عبر مياه الخليج العربي إلى المياه العميقة للمحيط الهندي مروراً على طول ساحل شبه جزيرة مسندم ومن خلال مضيق هرمز، قبل أن تصل محطتها الأخيرة وصولاً إلى مارينا بندر الروضة في مسقط.

ويعد السباق أقدم سباق بحري من نوعه في المنطقة، (انطلق بدورته الأولى قبل 30 عاماً)، ويتخلله العديد من التحديات والمغامرات وهو أحد أصعب السباقات البحرية وأطولها.

وقال مايك ريتش، المدير التنفيذي لقسم التسويق يشركة أرامكس: نفخر برعاية الحدث، ونسعد بتطوره الدائم واستقطابه البحارة المحترفين من المنطقة والعالم وقال ديفيد وورال مدير إدارة السباقات في اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث: يعد سباق أرامكس دبي مسقط للشراع الحديث حدثاً رياضياً يتضمن تحديات جسدية وعقلية تتصدى لظروف الرياح والطقس المختلفة على مدار أيام عديدة على الطريق المؤدي إلى مسقط، ويتخلله العديد من المناظر الدراماتيكية ويتطلب الإبحار حول السفن في المياه وتخطي العديد من العقبات الأخرى ونهدف من خلاله إلى الإسهام في تحقيق أهداف الرؤية الطموح للإمارات لبناء مجتمع رياضي محلي قادر على تحقيق النجاح العالمي.

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