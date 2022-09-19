بطولة محمد بن صقر القاسمي للفنون القتالية في ديسمبر

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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تستضيف إمارة رأس الخيمة في ديسمبر المقبل، بطولة الشيخ محمد بن صقر القاسمي للفنون القتالية الاستعراضية، برعاية الشيخ محمد بن صقر القاسمي وبالتعاون مع نادي رأس الخيمة وبتنظيم فريق عمل يضم خبراء رياضيين في اللعبة، وتقام البطولة تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الواحد والخمسين للدولة.

وتتضمن البطولة عروضاً دولية في رياضات الجوجيتسو والكاراتيه والتايكواندو والجودو والكونغ فو ومختلف أنواع رياضات الدفاع عن النفس.

وثمن الشيخ سلطان بن محمد بن صقر القاسمي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، جهود إقامة البطولة التي تعتبر جزءاً مهماً من الاحتفال باليوم الوطني وتقديراً لمكانة رأس الخيمة الداعم للرياضة عموماً ولرياضات الفنون القتالية ورياضات الدفاع عن النفس خصوصاً، وقال: ستكون البطولة الدولية بمثابة احتفالية رياضية ومجتمعية مميزة، وتم توجيه الدعوة لأفضل الرياضيين المتخصصين للمشاركة فيها.

وتوقع سيد كمال مدير البطولة مشاركة 700 رياضي في المنافسات، مشيرا إلى أن الجوائز تتناسب ومكانة البطولة الدولية.

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