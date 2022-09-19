اتحاد الكاراتيه يبدأ تفعيل مشروع رعاية الموهوبين

المصدر: وام

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بدأ اتحاد الإمارات للكاراتيه البدء تفعيل اتفاقية التعاون والشراكة المبرمة مع أكاديمية منتور الرياضية لرعاية الموهوبين من مواليد 2006، وحتى مواليد 2012، وذلك بعد أن قامت اللجنة الفنية بالاتحاد بدراسة بنودها المختلفة واستعراض أهدافها.

وكلف الاتحاد اللجنة الفنية بالإشراف على خطط الاتفاقية الفنية، وآليات تنفيذها بما يحقق كافة مستهدفاتها وعلى رأسها نشر اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها دعما للمنتخبات الوطنية في مختلف الفئات العمرية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه برئاسة سعادة اللواء/ م/ ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وحضور راشد عبد المجيد آل علي النائب الأول، ود. عبد الله البادي الأمين العام المساعد، والأعضاء د. حصة بن حيدر، ومحمد حربوك الشحي المدير المالي، وإبراهيم النعيمي، إضافة إلى كل من محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد، وهشام سري المدير الفني للاتحاد.

وأوصى اللواء/ م/ ناصر الرزوقي رئيس مجلس الادارة بعقد اجتماع برئاسة راشد آل علي النائب الأول والأمين العام، والأمين العام المساعد مع كل من اللجنة الفنية ولجنة المسابقات لمناقشة الموضوعات والمقترحات الخاصة بالمسابقات.

وشهد الاجتماع تكليف الكابتن هشام سري بالتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة لإبراز جهود الاتحاد وخططه الطموحة، وبرامجه ومبادراته خلال المرحلة المقبلة، مع توفير كل المعلومات المطلوبة للإعلاميين إدراكا لأهمية دورهم في نشر وتطوير اللعبة، ودعم خطط الاتحاد وبرامجه.

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