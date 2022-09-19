محمد المطيوعي وصفية الصايغ بمونديال الطريق في أستراليا

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

غادرت بعثة منتخب الدراجات إلى أستراليا للمشاركة في بطولة العالم للطريق، ويشارك محمد المطيوعي في سباق ضد الساعة اليوم وسباق الفردي العام الجمعة المقبل لمسافة 169 كم، بينما تشارك صفية الصايغ في سباق الكبار اليوم التالي، واستعد المطيوعي عن طريق معسكرين في إسبانيا وإيطاليا، وصفية الصايغ في معسكر إيطاليا لأكثر من 3 شهور، ويتواجد الاثنان رسمياً في البطولة لأول مرة، وتأهل محمد المطيوعي لبطولة العالم باحتلاله المركز الـ31 على مستوى آسيا برصيد 76 نقطة، بينما تأهلت صفية الصايغ بعدما احتل منتخب سيدات الإمارات (تحت 23 عاماً) المركز 41 عالمياً، وضمت بعثة المنتخب محمد القبيسي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد وأحمد المطيوعي مستشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة التسويق، وأحمد معيوف فني الدراجات.

وأعرب محمد القبيسي عن سعادته بالمستوى الذي وصلت إليه دراجات الإمارات والتواجد في بطولات العالم ،ما يؤكد التطور الكبير للعبة في الدولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز