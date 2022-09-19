«الوثبة» و«أمجاد» يتألقان في تمهيدي المرموم

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت على تحفة ميادين الهجن العربية بالمرموم، صباح أول من أمس، الجولة الثانية من تمهيدي المرموم، الذي يقام تخليداً لذكرى المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وجاءت بداية الجولة، من خلال تحديات سن اللقايا، والتي أقيمت على مدار 16 شوطاً لمسافة 4 كيلومترات.

وكتبت (الوثبة) بشعار أول النواميس، والمخصص للقايا البكار المحليات، باسم مالكها مبارك سعيد سالم الزرعي، وذلك بعد أن نجحت في إنهاء رحلة السباق، بزمن قدره 5:58:7 دقائق. واحتاجت (الراسية) المملوكة لحميد حران حمد بن حميدان، لزمن قدره 5:59:9 دقائق، لتكسب ناموس اللقايا البكار المهجنات في ثاني الأشواط.

ونجح (الشارد) في الهروب بقمة ثالث الأشواط للقايا الجعدان المحليات، ليهدي الناموس إلى مالكه أحمد الحزمي قناص العامري، في توقيت بلغ 6:03:2 دقائق..

قمة

كما شهد ميدان المرموم، صباح أمس، إقامة تحديات اليذاع لهجن أبناء القبائل، ضمن تمهيدي المرموم، وذلك من خلال ستة عشر شوطاً لمسافة خمسة كيلومترات. وأهدت (أمجاد) مالكها سيف سالم النايلي الشامسي، التميز، بحصدها لصدارة التحدي الرئيس لليذاع البكار المحليات، وذلك بزمن قدره 7:47:2 دقائق.

وتمكنت (أميال) ملك محمد سلطان سعيد المالكي، من قطع رحلة الكيلومترات الخمسة، في زمن قدره 7:41:2 دقائق، لتظفر بالناموس الغالي لليذاع البكار المهجنات، وكانت هي صاحبة التوقيت الأفضل في جميع التحديات. وتألق (هياض) المملوك لحران راشد سيف الغفلي، من خلال ثالث الأشواط لليذاع الجعدان المحليات، حيث اعتلى القمة في توقيت قدره 7:46:6 دقائق.

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