«الجودو» يستعد للمونديال عن طريق بودابست

المصدر: دبي - البيان

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انتظم منتخبنا الأول للجودو في معسكره الختامي بمقر المنتخبات الدولي التابع للاتحاد الدولي للجودو بالعاصمة المجرية بودابست، بعد أن عاد من معسكر إيطاليا الذي استغرق 10 أيام، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة العالم للجودو، التي تقام في عاصمة أوزبكستان طشقند خلال الفترة من 6 إلى 12 أكتوبر المقبل، والتي تشهد مشاركة أبرز اللاعبين المصنفين في العالم، بعد أن بلغ عدد الدول المشاركة حتى الآن 77 دولة، من بينها 5 دول عربية ممثلة في منتخبات الإمارات، والبحرين، والسعودية، والمغرب، ولبنان.

ويرأس بعثتنا ناصر التميمي أمين السر العام للاتحاد أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، بجانب المدرب فيكتور و4 لاعبين حسب تصنيفهم العالمي، وهم طلال شيلي وزن تحت 81 كغم، وجرجوري عمران تحت 90 كغم، وظافر آرام تحت 90 كغم، ومحمدوف عمر فوق 100 كغم.

واطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس المصارعة والجودو على وصول البعثة إلى بودابست، وسير الإعداد للمونديال والتي ينظر لها مجلس إدارة الاتحاد بطموحات متعددة تسبق استضافة بطولة أبوظبي غراند سلام 2022 والمقرر اقامتها خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر المقبل.

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