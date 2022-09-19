«التنس» يشيد بدور الأكاديميات في تطوير اللعبة

المصدر: دبي - البيان

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أشاد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس بالجهود التي تبذلها أكاديميات التنس في الدولة والتعاون المثمر لإنجاح خططه الفنية ولنشر ثقافة ممارسة التنس بين أطياف مجتمع الإمارات، ما ساهم بزيادة عدد ممارسي اللعبة وعدد البطولات التي يتم تنظيمها سنوياً.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي نظم عن بُعد وضم 11 أكاديمية تنس فاعلة في الدولة من دبي وأبوظبي من مجموع 101 أكاديمية بحضور ناصر المرزوقي الأمين العام، وأمير بورغي مسؤول التطوير في الاتحاد الدولي للتنس عن منطقة آسيا والمهتمين بتطوير رياضة التنس في الدولة.

وثمن ناصر المرزوقي، المكاسب التي تحققت جراء العمل المشترك بين اتحاد التنس والكثير من الأكاديميات الفاعلة في الدولة بين تنظيم بطولات وأخرى باستكشاف لاعبين ولاعبات يتمتعون بالموهبة ودعم استضافة الإمارات لعدد من البطولات الدولية ومنها بطولات الشباب التصنيفية، داعياً الأكاديميات إلى المشاركة في دوري مجلس دبي الرياضي لأهميته، ومثنياً على تسجيل الأكاديميات لطلب تنظيم 750 بطولة منذ أواخر 2018 والمستمرة لغاية ديسمبر من العام المقبل منها تم ما تنظيمها وأخرى سيتم تنظيمها حسب الخطة المعتمدة ما يعكس الدور الداعم للأكاديميات في تطوير التنس.

كما شهد الاجتماع التطرق إلى خاصية التسوق الإلكتروني التي وفرها الاتحاد وآلية عمل الموقع الإلكتروني ومنها برنامج بحلول متكاملة لدعم عمل الأكاديميات سيتم إطلاقه قريباً إضافة إلى تحديد مطلع العام 2023 لإطلاق التطبيق الخاص باتحاد التنس.

وأشاد مسؤول التطوير في الاتحاد الدولي للتنس، بالنقلة النوعية التي حققها اتحاد التنس الإماراتي وعلى المشاركة في برامج الاتحاد الدولي ومنها نظام النقاط وبرنامج الاتحاد الدولي للأكاديميات الذي من شأنه تدريب المدربين واللاعبين وفقاً لأحدث البرامج الحديثة والتي تبلغ نحو 1000 برنامج.

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