دورة تدريبية بين دبي البحري وشرطة الموانئ

المصدر: (دبي - البيان)

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شهد مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الميناء السياحي، بالتزامن مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية، انعقاد دورة تدريبية في الإنقاذ «الإسعافات الأولية المتقدمة»، بمشاركة قسم الإنقاذ البحري بمركز شرطة الموانئ.

ويأتي انعقاد الدورة المتقدمة في إطار التعاون القائم بين نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، والقيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمركز شرطة الموانئ، والجهود المتواصلة لإنجاح الموسم الرياضي البحري الجديد، والذي انطلق أمس ويستمر حتى شهر مايو المقبل.

وتناولت الدورة الجانبين النظري والتطبيقي للإنقاذ في الإسعافات الأولية، بإشراف المدرب المعتمد وفيق عبدالله اختصاصي الصحة والسلامة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وبمشاركة ٢٠ فرداً، تعرفوا على العديد من الموضوعات المتعلقة بالإنقاذ البحري، والتعامل مع الحوادث بشكل عام، والبحرية بصفة خاصة، وإنعاش المصاب والإجراءات المتبعة.

وتسلم المقدم علي عبدالله القصيب النقبي، رئيس قسم الإنقاذ البحري في مركز شرطة الموانئ، يرافقه النقيب الدكتور طارق علي مراح حسن، درعاً تذكارية، من محمد عبدالله حارب الفلاحي، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، والذي أشاد بدور شرطة دبي وتعاونها المستمر في مجال الرياضات البحرية والإنقاذ والسلامة البحرية.

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