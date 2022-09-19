«سلطان الخير» بطلاً لـ «الشراعية 22 قدماً» بأبوظبي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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توج المحمل «سلطان الخير» المملوك لعادل فاروق الحمادي بطلاً لسباق ياس للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية أول من أمس السبت بالعاصمة أبوظبي.

ويعد السباق هو الأول ضمن روزنامة نادي أبوظبي للرياضات البحرية في الموسم الجديد بعد فترة توقف للإجازة الصيفية لمدة ثلاثة أشهر.

مراكز

واحتل «الصاروخ» لعمر حسين المرزوقي المركز الثاني في السباق، بينما حل ثالثاً «الظفرة» لعبدالله مروان الحمادي، وفي المركز الرابع جاء «إقلاع» لأكاديمية أبوظبي البحرية، فيما أنهى السباق في المركز الخامس «مفارج» لأكاديمية أبوظبي البحرية، وفي المركز السادس حل «ذيبان» لعلي طارش القبيسي، وسابعاً «رجام» لأحمد طارش القبيسي، أما المركز الثامن فكان من نصيب «صاروخ» لعبد العزيز عبد الرحمن، وفي المركز التاسع حل «شايم» لعبد الرحمن علي الحوسني، وفي المركز العاشر «الرائد» لمحمد سعيد عتيق المهيري.

وشهد السباق منافسة قوية بين المشاركين خصوصاً وأن فئة المحامل الشراعية 22 قدماً مخصصة للشباب وتعد بداية مشوار سباقات المحامل الشراعية التراثية، وتوج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى سالم راشد الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية وماجد عتيق المهيري مدير إدارة الرياضات البحرية.

ووجه ماجد عتيق المهيري مدير إدارة الرياضات البحرية الشكر للمشاركين على الالتزام التام بكل اللوائح والقوانين المنظمة للسباقات أهمها القياسات الفنية، وكذلك الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. كما أعرب عن سعادته بالمشاركة الكبيرة من العناصر الشابة في السباق الأول هذا الموسم، مؤكداً أن الإقبال على المشاركة يؤكد أن الفترة المتبقية في الموسم ستشهد إثارة وحماساً على صعيد السباقات في مختلف الفئات.

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