طائرة العين تهزم النصر في كأس نائب رئيس الدولة

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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حقق العين، فوزاً صعباً على النصر بنتيجة 3 - 2، في مباراتهما في صالة بني ياس، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من الدور التمهيدي لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة رجال.

وشهدت المجموعة نفسها، فوز الجزيرة على حتا بنتيجة 3 - 0، في صالة نادي شباب الأهلي بالممزر، فيما فاز شباب الأهلي على الوصل بنتيجة 3 - 1، في صالة نادي عجمان، ضمن المجموعة الثانية.

وحفلت مواجهة النصر والعين، بالندية والإثارة، إذ دخلها النصر مدافعاً عن اللقب الذي توج به الموسم الماضي، وكان ظهوره أول من أمس، في البطولة هو الأول، لحصوله على راحة من المباريات في الجولة الأولى، بعد انسحاب عجمان.

يذكر أن الجولة الأولى للبطولة، شهدت فوز شباب الأهلي على الجزيرة 3 - 0، وحتا على الوصل 3 - 2، وبني ياس على العين 3 - 2، وتقام الجولة الثالثة الأخيرة للدور التمهيدي مساء السبت المقبل.

ويلتقي فيها بني ياس مع النصر في صالة نادي العين، ضمن المجموعة الأولى، والوصل مع الجزيرة في صالة نادي العين، وحتا مع شباب الأهلي في صالة نادي عجمان، ضمن المجموعة الثانية. وتتنافس الأندية المشاركة في البطولة، على المركزين الأول والثاني في كل من مجموعتي الدور التمهيدي، للتأهل إلى الدور قبل النهائي، والذي يصعد منه الفائزان إلى المباراة النهائية المقررة 8 أكتوبر المقبل.

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