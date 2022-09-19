الأردني القيسي يتوج بلقب «محاربي الإمارات»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أجبر البطل العربي الأردني علي القيسي منافسه الكندي جيسي أرنيت على الاستسلام، في الجولة الثالثة من أصل خمس جولات، ليتوج بذلك بلقب وزن الريشة في دولية بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، في نسختها الـ 33 التي أقيمت مساء أول من أمس، على صالة الاتحاد أرينا في أبوظبي، وسط حضور جماهيري غفير جاء لمتابعة النزالات الدولية وفي مقدمتها مواجهة القيسي - أرنيت.

وأوفى علي القيسي بالوعد الذي كان قد قطعه للجماهير بالثأر من منافسه الكندي، الذي كان قد فاز عليه في النسخة الماضية بقرار الحكام، عقب تعرضه لإصابة أثناء النزال، إذ خاض لقاء أول من أمس بدافع الثأر من تلك الخسارة، وقدم مستوى مميزاً قاده للفوز على منافسه الكندي بعد ثلاث جولات فقط.

وتوج عبد المنعم الهاشمي رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو وأم أم أيه والاتحاد الآسيوي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيستو، البطل علي القيسي وبقية الأبطال الآخرين وذلك في حضور صالح الجزيري مدير السياحة في دائرة السياحة والثقافة أبوظبي، ومحمد بن دلموج الظاهري رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة في اتحاد الجوجيتسو، وفؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

تتويج

وأعرب البطل العربي الأردني علي القيسي عن سعادته بالعودة إلى التتويج بلقب النسخة العالمية من محاربي الإمارات، مؤكداً أن هذا النجاح كان ثمرة عمل وإعداد لمدة ثلاثة أشهر من أجل النزال الأخير إلى أن تحقق الهدف المطلوب، وأضاف اللاعب: شكراً للقائمين على بطولة «محاربي الإمارات» وأبوظبي وللإمارات على هذه الفرص الرائعة، التي تضيف لي المزيد في حياتي، لقد حققت ما وعدت به بتحقيق الفوز في النهائي بعد نزال صعب ومثير للغاية، سعادتي لا توصف بلقب هذه النسخة.

وأهدى اللاعب هذا الإنجاز إلى والده في يوم ميلاده، مؤكداً أنه وعده بذلك من قبل وحقق ما وعد به، الأمر الذي يضيف المزيد من النجاح والتميز خلال الفترة المقبلة والتي ستشهد قسطاً من الراحة ثم العودة مجدداً إلى التدريبات من أجل الاستحقاقات المقبلة.

سعادة

وأعرب فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة للبطولة عن سعادتهم البالغة بالحضور الجماهيري الغفير الذي تابع الحدث من داخل الصالة، كاشفاً عن أن الجماهير ظلت تتوافد حتى الساعات الأخيرة وأنهم اضطروا لزيادة الطاقة الاستيعابية لتلبية رغبة الجماهير.

وأكد درويش أن الاهتمام الكبير بالحدث يؤكد أن الجماهير في الدولة ذواقة للرياضة وأن ذلك يجعلهم يعملون على تطوير البطولة بصورة دائمة، مؤكداً أن نجاح إي بطولة أو حدث يقاس بالحضور الجماهيري، مؤكداً أن الإقبال الذي شهدته النسختان الأفريقية والدولية خير حافز لهم لتجويد العمل في النسخ المقبلة.

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