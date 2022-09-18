ثلاث مباريات في انطلاق دوري شباب اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تنطلق غدا الإثنين مسابقة الدوري_العام لفئة شباب اليد تحت 18 سنة والذي يشهد ثلاث بطولات وهي الدوري والسوبر وكأس الاتحاد وتسعى لحصد القاب البطولات الثلاث 6 اندية اكدت مشاركتها بمسابقات هذه الفئة السنية بالموسم 2022/2023 وهي الشارقة والعين وشباب الأهلي والجزيرة والنصر والوصل، وتقام البطولة خلال الفترة من 19 سبتمبر الحالي ولغاية 16 يناير 2023.

جولة الديربي

وتشهد الانطلاقة غداً الاثنين ثلاث مباريات تقام جميعها في الخامسة مساءً وتقام بنظام الدوري الكامل من دورين (ذهاب وإياب).

ويستقبل الوصل في صالته الصفراء بزعبيل فريق النصر جاره وغريمه بساحات اللعبة وبنفس الوقت يحل فريق الجزيرة ضيفاً على فريق العين بديربي شباب العاصمة،

وتختتم الجولة الاولى في صالة الشيخ مكتوم بن محمد بقلعة الفرسان والتي تحتضن شباب الاهلي وصيف المسابقة مع الشارقة بطل المسابقة في الموسم الماضي.

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