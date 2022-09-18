شباب الأهلي والعين يدشنان مشوارهما بنجاح بكأس اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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دشنا فريقا شباب الأهلي والعين، مشوارهما في بطولة كأس الإمارات لرجال اليد بنجاح، في انطلاق البطولة أول من أمس، والتي تمثل باكورة موسم اليد 2022/2023، وتستمر لغاية منتصف مايو 2023، وتشهد مشاركة 8 أندية تسعى للفوز بلقب إحدى البطولات السبع، التي ينظمها اتحاد اليد خلال هذا الموسم.

وجاء نجاح فريق شباب الأهلي، عقب فوزه بعقر داره على فريق الوصل، بنتيجة 22/24، والذي حسمه بنهاية الشوط الأول، بنتيجة 10/14. واستحق فرسان دبي الفوز، رغم صعوبته في الشوط الثاني، بعد أن دانت لهم أفضلية اللعب والنتيجة من بداية المباراة، رغم الندية بين طرفي اللقاء في النصف الأول 7/8، وبعدها يقود أصحاب الأرض الشوط لصالحهم لنهايته 10/14،

وحافظ فرسان دبي على أفضلية التقدم في الشوط الثاني، رغم سعي الضيف الوصلاوي لتعديل النتيجة، والتي ضيقت الفارق لهدف أكثر من مرة، ومنها 22/23 في الدقيقة 29 من الشوط الثاني، وأحرج الفرسان أكثر من مرة، لينجو الفرسان من مصيدة الوصل في الشوط الثاني، وتنجح خبرات لاعبي أصحاب الأرض، في حسم اللقاء لصالحهم، إضافة إلى أن فريق الوصل قد غاب عنه عدد من لاعبيه للإصابات، ولعدم اكتمال تسجيل اللاعب المحترف التونسي الجديد. كما شهدت المباراة البطاقة الحمراء للاعب الوصل راشد محمدي.

وتابع المباراة ناصر الحمادي، أمين اتحاد اليد، ومن شباب الأهلي، الدكتور ماجد سلطان المدير التنفيذي، وماجد أهلي مشرف اللعبة، ومن الوصل محمد عمر الطاير عضو مجلس الإدارة، وغافان المري مشرف اللعبة.

وبنفس الجولة الأول للبطولة، ولحساب المجموعة الثانية، نجح فريق العين بتحقيق الفوز على ضيفه، فريق دبا الحصن، بنتيجة 20/26، وكان قد أنهى الشوط كذلك لصالحه 10/14.

وتتواصل الجولة الثانية للبطولة، يومي السبت والأحد المقبلين، وفق نظام البطولة، والتي قسم الأندية الثمانية إلى مجموعتين، تقام مبارياتها بنظام الدوري، لتحديد ترتيب الفرق بختام الدور التمهيدي، ومن ثم الدور قبل النهائي، حيث يلعب متصدر المجموعتين مع رابع المجموعتين، وثاني المجموعتين مع أصحاب المركز الثالث، ومن ثم الانتقال للدور النهائي للبطولة، بين الأربعة الأوائل، بنهاية الدور قبل النهائي.

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