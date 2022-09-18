غدا.. منتخب الإمارات للدراجات يبدأ مشاركته ببطولة العالم في أستراليا

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

يبدأ منتخب الإمارات للدراجات الهوائية غدا /الاثنين/ مشاركته في بطولة العالم لسباقات الدراجات على الطريق بأستراليا و التي تأهل إليها كل من محمد المطيوعي في فئة تحت 23 سنة وصفية الصايغ في فئة السيدات بحصد النقاط الكافية لحجز المراكز المؤهلة للبطولة رسميا لأول مرة.

ويشارك المطيوعي غدا في سباق ضد الساعة على أن يخوض سباق الفردي العام يوم 23 سبتمبر لمسافة 169 كم فيما تشارك صفية الصايغ في سباق الكبار يوم 24 سبتمبر.

و استعد المطيوعي للبطولة بمعسكرين في إسبانيا وإيطاليا، فيما خاضت صفية الصايغ معسكرا في إيطاليا استمر أكثر من 3 أشهر قبل السفر لأستراليا.

تضم بعثة المنتخب الوطني محمد سند القبيسي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد و أحمد المطيوعي مستشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة التسويق، وأحمد معيوف فني الدراجات، بالإضافة لللاعبين.

يأتي تأهل المطيوعي والصايغ طبقاً لترتيبهما على مستوى القارة ..

فقد تأهل المطيوعي باحتلاله المركز الـ31 آسيويا برصيد 76 نقطة حيث يتأهل أصحاب المراكز الـ150 بالقارة، وتأهلت صفية الصايغ باحتلال منتخب السيدات /تحت 23 عاماً/ المركز 41 عالمياً ليكون ضمن أول 50 منتخباً على مستوى العالم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز