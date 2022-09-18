جائزة الشيخة فاطمة لرياضة المرأة وسام إماراتي للتفوق

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تحت رعاية وبدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، توج سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي،

في احتفالية استثنائية بفندق قصر الإمارات الفائزين والفائزات بجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة لعام 2022 في نسختها السادسة، وتجسد الجائزة منذ انطلاقتها الأولى رؤية «أم الإمارات» في تعزيز مكانة المرأة الرياضية العربية محلياً ودولياً.

ونالت التونسية أُنس جابر نجمة التنس العالمي جائزة شخصية العام الرياضية، تقديراً لإنجازاتها التاريخية على صعيد اللعبة، بوصولها للمركز الثاني في التصنيف العالمي للاعبات المحترفات، ونهائي بطولتي ويمبلدون وأمريكا المفتوحة، كأول لاعبة عربية وأفريقية تصل للنهائي ببطولات«غراند سلام».

ونالت المصرية جيانا فاروق المتوجة ببرونزية الكاراتيه بأولمبياد «طوكيو 2020»، جائزة أفضل رياضية عربية ،وحصلت شما الكلباني نجمة الجوجيتسو الإماراتية على جائزة أفضل رياضية إماراتية لتحقيقها إنجازاً تاريخياً بفوزها ببرونزيتي «تحت 63 كلغ» والوزن المفتوح بدورة الألعاب العالمية 2022 في أمريكا، كأول إماراتية تصل لهذا الإنجاز.

وتوج الاتحاد المصري لرفع الأثقال بجائزة أفضل فريق في العام، فيما نالت المصرية رحاب رضوان «رفع الأثقال» جائزة أفضل رياضية بارالمبية، وحصل الأردني فارس العساف مدرب منتخب الأردن للتايكواندو وثاني أفضل مدربي العالم على جائزة أفضل مدرب.

وتوجت المغربية عزيزة نايت سي بها، بجائزة أفضل إعلامية رياضية، وحصل فريق قرية الإمارات الدولية للقدرة على جائزة أفضل مبادرة إبداعية رياضية، ونالت المصرية هنا جودة، لاعب تنس الطاولة جائزة أفضل ناشئة، وحصل اتحاد الكرة الأردني على جائزة أفضل برنامج لتنمية الناشئات.

وتحظى الجائزة باهتمام ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات، وأعربت مريم المنصوري ممثلة الأكاديمية عن سعادتها بتتويج الفائزات والفائزين بالجائزة ، وقالت:شهدت فئات الجائزة تنافساً قوياً، مما يبرهن على ما تملكه المرأة الرياضية العربية من موهبة وإرادة وطموح ،وأكدت شما الكلباني شعورها بالفخر بالتتويج بالجائزة الغالية لما تحمله من اسم غالٍ على قلوب الجميع.

وأشادت أُنس جابر في كلمة مصورة ، بالدعم اللامحدود من «أم الإمارات» للمرأة على مستوى الوطن العربي ومساهماتها البناءة في إعلاء رياضة المرأة. وقالت : أشعر بسعادة كبيرة للفوز بالجائزة الغالية.

وأعربت جيانا فاروق عن سعادتها بالتتويج، بجائزة أفضل رياضية عربية، مؤكدة أن الجائزة وسام على صدرها كونها تكريم من بلدها الثاني الإمارات.

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