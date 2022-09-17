الوصل بضيافة شباب الأهلي بانطلاق كأس رجال اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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يستقبل في الخامسة من مساء الغد الفريق الاول لكرة اليد بنادي شباب الاهلي نظيره ومنافسة التقليدي بساحات لعبة الاقوياء الفريق الاول لكرة اليد بنادي الوصل في اولى مواجهات الفريقين ضمن منافسات المجموعة الاولى في بطولة كأس الامارات لكرة اليد والتي انطلقت امس ومثلت باكورة موسم كرة اليد 2022/3023 والذي يمتد لغاية منتصف شهر مايو 2023 تتنافس خلاله 8 فرق محلية لحصد القاب البطولات السبعة التي حددتها لجنة المسابقات في اتحاد اللعبة.



طموح مشترك

ويتطلع كل فريق لتجاوز رهبة وعقبة البداية رغم ان الفريقين استعدا محلياً وبمباريات ودية للوقوف على جهوزية الفريقين ويخوض الفريقين المباراة في اوراق مكشوفة لدرجة كبيرة في ظل الاستقرار الفني للفريقين حيث يقود فريق شباب الاهلي المدرب الجزائري كمال عقاب ويساعده الوطني عمر احمد وبالمقابل يقود فريق الوصل فنياً المدرب الوطني خالد احمد ويساعده الوطني سعيد راشد وياسر محمد.



وشهدت اروقة اللاعبين المحترفين بالناديين بعض التغيرات بطموحات اضافات جديدة تكمل منظومة التفوق لتحقيق الطموحات المنشودة حيث يشارك بصفوف شباب الاهلي المحترف المصري الجديد عمر محمد عمر ومعه الحزائري عبد القادر رحيم بفئة المقيمين اضافة الى اللاعب العماني حسن بن انور بفئة ابناء المواطنات واستقرار باللاعبين المواطنين ويشرف على اللعبة مروان مصطفى اهلي.

والحال لم يبتعد كثيراً بصفوف الوصل من حيث اللاعبين المحترفين حيث تم التعاقد مع المحترف المصري احمد رفاعي واللاعب يوسف سالم بفئة ابناء المواطنات ولم يتم قيد اللاعب المنتظر التونسي محمد عزيز بفئة المقيمين بمرحلة الشباب وتم ضم اللاعب ناصر السويدي وعودة الحارس احمد شاه لصفوف الفريق من العناصر المواطنة

ويبدو ان العديد من عناصر القوة ستغيب عن اللقاء الاول امام الفرسان وفق المعلومات التي وردت للبيان من مصادرها الخاصة ويشرف على اللعبة ابن النادي اللاعب السابق غافان المري

نظام البطولة

حيث تم تقسم الفرق الثمانية في الدور التمهيدي إلى مجموعتين (المجموعة الأولى تضم فرق الشارقة وشباب الأهلي والوصل ومليحة، بينما تضم المجموعة الثانية فرق الجزيرة والنصر والعين ودبا الحصن) وتلعب كل مجموعة دوري من دور واحد على صالات الأندية المذكورة أولا بالجدول، لتصعد الأندية الحاصة على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي حيث سيلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، ويلتقي أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى وذلك على صالات سوف تحدد لاحقا - ويقام الدور النهائي بين الناديين الفائزين في مباراتي الدور نصف النهائي على صالة سوف تحدد لاحقا ويتأهل الفائز باللقب للمشاركة في كأس النخبة للرجال والتي ستقام في ختام الموسم الرياضي 2022/2023.

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