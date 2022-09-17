أنس جابر: دعم «أم الإمارات» أسهم في الارتقاء بالرياضة النسائية العربية

المصدر: أبوظبي - محمد صادق ووام

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أعرب الفائزون والفائزات بجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة في نسختها السادسة عن سعادتهم بالتواجد في أبوظبي للتتويج بأكبر وأهم جائزة رياضية في الوطن العربي، معتبرين أن التتويج وسام على الصدور، وحافز لمزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة. وشهد قصر الإمارات اليوم حفل المتوجين بالجائزة، وأقيم تحت رعاية وبدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وتوج سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، الفائزين والفائزات بالجائزة بحضور ممثلين من عدة جهات رسمية وحكومية واتحادات رياضية من الإمارات والدول العربية والأندية الرياضية.

فريق متميز

وعبّرت مريم المنصوري، ممثل أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، عن فخرها وسعادتها لتتويج الفائزات والفائزين بجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة بنسختها السادسة، وشهد الحفل لحظات تاريخية لا تنسى أظهرت جوهر العمل الجاد والمثمر لفريق العمل المتميز في أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية من أجل إنجاح مراسم الحفل.

وقالت المنصوري: شهدت فئات الجائزة تنافساً قوياً على مدار الأشهر الماضية، ما يبرهن على ما تملكه المرأة الرياضية العربية من موهبة وإرادة وطموح وتطور، ونأمل أن نرى باستمرار النساء العربيات يتقلدن مراتب الصدارة في البطولات والفعاليات الرياضية المحلية والعالمية، وستسهم هذه الجائزة في إنجازات جديدة في مسيرة المرأة الرياضية العربية.

سعادة

ووجهت التونسية أنس جابر، نجمة التنس العالمي الفائزة بجائزة شخصية العام الرياضية على مستوى الوطن العربي، الشكر إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» على دعمها للمرأة العربية بشكل عام والرياضة النسائية بشكل خاص.

وقالت في تصريحات مسجلة عبر الفيديو، خلال الحفل بعد الإعلان عن فوزها بجائزة شخصية العام الرياضية: أشكر «أم الإمارات» وأكاديمية فاطمة بنت مبارك على الجائزة التي تشرفت بالحصول عليها، وأشعر بسعادة كبيرة والدعم اللامحدود الذي تقدمه «أم الإمارات» للمرأة على مستوى الوطن العربي وإسهاماتها البنّاءة في إعلاء رياضة المرأة وتحفيزها وتمكينها، ما أدى لمزيد من التقدم والازدهار للرياضة النسائية.

وأكدت اللاعبة التونسية أن الجائزة محطة مهمة في مسيرتها الرياضية ودافع لمزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة.

فخر

وعبّرت شما الكلباني، لاعبة الجوجيتسو الإماراتية، عن سعادتها بالتتويج بجائزة أفضل رياضية إماراتية، مؤكدة أن نيلها الجائزة فخر كبير، وتقدير من «أم الإمارات» للمرأة الإماراتية والعربية، وقالت: وجودي على منصة التتويج للحصول على جائزة أفضل رياضية إماراتية شرف كبير وحافز لمزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة، حيث تنتظرني المشاركة في بطولة العالم قريباً بأبوظبي.

شرف

وأكدت لاعبة تنس الطاولة المصرية هنا جودة الفائزة بجائزة أفضل رياضية ناشئة أن سعادتها لا توصف بالتواجد في أبوظبي من أجل التتويج بجائزة الشيخة فاطمة مبارك لرياضة المرأة، حيث جاءت في وقتها قبل المشاركة خلال الفترة المقبلة في بطولة العالم للفرق بالصين.

وأشارت هنا جودة إلى أنها لم تكن تعلم حتى اللحظات الأخيرة تتويجها بالجائزة، لافتة إلى أن ترشيحها لأبرز جائزة رياضية للمرأة في الوطن العربي يعد شرفاً كبيراً ودافعاً لمزيد من النجاح والتميز.

وقالت الإعلامية المغربية عزيزة نايت سي بها، المتوجة بجائزة أفضل إعلامية رياضية: الحصول على جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة شرف لكل إعلامية ورياضية على مستوى الوطن العربي، ودليل واضح على اهتمام دولة الإمارات بالمرأة ليس محلياً فقط، بل على مستوى الوطن العربي.

وأضافت: سعيدة للغاية بالتواجد في أبوظبي، خاصة بعد حفاوة الاستقبال والترحاب منذ الوصول للدولة، شكراً لكل القائمين على الجائزة، وإلى مزيد من النجاح والتميز.

شكر

وتوجهت اللجنة المنظمة بجزيل الشكر لجميع الرعاة والشركاء الذين أسهموا في نجاح هذا الحدث الكبير، مثل ديوان الرئاسة ومركز أبوظبي للصحة العامة والشركاء الاستراتيجيين ودولفين للطاقة والاتحاد للقطارات الشركاء البلاتينيين وقنوات أبوظبي الرياضية الشريك الإعلامي الرسمي وجمعية أبوظبي التعاونية الشريك الداعم.

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