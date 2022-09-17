«الشراعية 22 قدماً» تدشن موسم «دبي البحري» في جميرا

المصدر: دبي - البيان

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تشهد شواطئ جميرا غدا افتتاح فعاليات موسم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بإقامة سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً في تظاهرة بحرية تراثية كبيرة، ويجمع السباق 40 قارباً، وتنقسم المنافسة على فئتين الأولى للشباب تحت 21 عاماً والثانية للناشئين تحت 16 عاماً، وأكمل النادي كل التجهيزات الخاصة بانطلاق الحدث بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين والرعاة، ويأتي تنظيم السباق مواصلة لجهود النادي في تنشئة جيل من الشباب والناشئين قادر على المنافسة مستقبلاً في سباقات السفن والقوارب الشراعية المحلية، ومن المنتظر أن يشهد الموسم إقامة الجولة الثانية 5 أكتوبر والثالثة 17 ديسمبر المقبلين، وكان القارب مفارج 131 التابع لأكاديمية أبوظبي البحرية وبقيادة النوخذة إبراهيم صالح الحمادي فاز بلقب الموسم الماضي.

وكشف محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية بالإنابة في النادي أن سباق اليوم يحظى بأهمية خاصة كونه الأكاديمية التي تخرج بحارة المستقبل، وقال نأمل حصاداً وافراً ونجاحاً كبيراً لفعاليات الموسم الجديد ونتمنى التوفيق للجميع.

وتحمل القوارب المشاركة في السباق أسماء مميزة تحمل مضموناً من إرث الآباء والأجداد منها بينونة ومفارج وتواق واليارح ولاهوب وطوفان والداعي وسراب والطامي والعويسي وسلطان الخير وعقاب والفيض والذيب وصاروخ وتهديد والخياي وأم النار والفهد وبرق وذيبان وشايم والريم ورصاص وغازي وهجوم ومرعب وشديد وبدران وإقلاع والظفرة والساعي وربدان والطف.

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نظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية السباق الأول لمنافسات القوارب الشراعية المحلية 22 قدماً في الأول من شهر أكتوبر عام 1999 بمشاركة 16 قارباً، حيث نجح طاقم القارب «هياف» لمالكه النوخذة راشد محمد راشد الرميثي في الوصول أولاً إلى خط النهاية والفوز والتتويج بالمركز الأول.

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