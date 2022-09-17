منافسة ثلاثية على لقب مونديال زوارق الفورمولا 2

المصدر: (فيلافيلها – البرتغال)

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يستعد نهر دورو بمدينة فيلافيلها البرتغالية لتتويج بطل العالم لزوارق الفورمولا2 لموسم 2022 حيث تنطلق غداً «الأحد» منافسات السباق الرئيسي للجولة الختامية من بطولة العالم الفورمولا2 وتشهد منافسة ثلاثية بين منصور المنصوري نجم فريق أبوظبي على زورق 36 متصدر الترتيب العام، وزورق الشارقة 17 بقيادة سامي سيليو، وزورق الألماني ستيفان هاجن 9، فيما يمتلك الإيطالي ساشي جياكومو بصيصاً من الأمل ويملك 29 نقطة في المركز الرابع حالياً، ويحتاج للفوز بالمركز الأول وخروج الثلاثي خالي الوفاض كي يحقق اللقب وهو ما يبدو توقعاً مستبعداً ولكن غير مستحيل.

ويتصدر المنصوري الترتيب بـ40 نقطة ويلاحقه سيليو بـ37 نقطة وهاجن بـ36 نقطة، ويعد المنصوري موهبة قوية وصاعدة في البطولة حيث يخوض موسمه الثاني فقط مع فريق أبوظبي حامل لقب البطولة.

وينطلق السباق الرئيسي للجولة اليوم في تمام الرابعة عصراً بتوقيت البرتغال وهي السابعة مساء بتوقيت الإمارات ومن المقرر أن يستمر السباق لخمس وثلاثين دقيقة أو أربعين دورة، وقبل السباق الرئيسي تبدأ تفاصيل اليوم مع الاجتماع التنويري والإلزامي في الصباح الباكر ثم تتوالى الأحداث مع التجارب الحرة للمشاركين والإعداد والتجهيز الفني للحظة انطلاق السباق الحاسم.

ثقة

وأكد ناصر الظاهري رئيس بعثة فريق أبوظبي الثقة العالية في قدرات المنصوري في حسم اللقب وفي تحقيق رابع لقب لفريق أبوظبي في البطولة، وقال: ما أظهره البطل الشاب من قدرات وتفوق في هذا الموسم يدل على إمكاناته الكبيرة في صناعة الفارق والفوز باللقب هذا الموسم.

أوضح أن مسار السباق إيجابي للمنصوري والذي تدرب كثيراً على مسارات ضيقة وصغيرة، والسباق بحاجة للياقة عالية وثبات على نفس المستوى وهي موجودة لدى المنصوري الذي لديه حظوظ أكبر عن غيره لا سيما مع تصدره الترتيب العام.

وأشاد الظاهري بمستوى المنصوري وموهبته قال: مهما كانت النتيجة فإن ما قدمه المنصوري يبشر بنجم قوي وصاعد في بطولات البحر سيحمل اسم فريق أبوظبي لسنوات قادمة وسيقدم لنا الإنجازات.

وأكد منصور المنصوري أنه يدخل السباق بطموح الفوز وصناعة الفرح وقال: لن أخذل فريق أبوظبي وسأبذل جهدي وأقصى طاقتي لتحقيق اللقب.

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