185 لاعباً بكأس الاتحاد للجودو في الفجيرة

المصدر: (الفجيرة - البيان)

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يدشن اتحاد المصارعة والجودو، موسمه الجديد، غداً «الأحد»، بإقامة بطولة كأس الاتحاد للجودو للبراعم والشباب، في نادي الفجيرة للفنون القتالية، بمشاركة 185 لاعباً من فئتي الشباب والبراعم، يمثلون 6 أندية، هي النصر، الشارقة الرياضي، الشارقة للدفاع عن النفس، اتحاد كلباء، خورفكان، والفجيرة. قائمة اللاعبين في فئة الشباب 75 لاعباً، وفي فئة البراعم 110 لاعبين، وتسمح لوائح البطولة، بمشاركة 4 لاعبين في كل وزن، بهدف اكتشاف المواهب.

من جهة ثانية، هنأ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس اتحاد المصارعة والجودو، الأندية، بمناسبة استئناف نشاط الاتحاد، متمنياً التوفيق لكافة الأندية، وأن يفرز الموسم الجديد عن مواهب جديدة واعدة، تشكل دعماً للمنتخبات.

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