«القوس والسهم» يستعرض ترتيبات «الآسيوية»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحث مجلس إدارة اتحاد الإمارات للقوس والسهم برئاسة الدكتور سعيد مصبح الكعبي في اجتماعه أمس ترتيبات استضافة المرحلة الثالثة من بطولة آسيا للقوس والسهم، والمعرفة في إمارة الشارقة خلال الفترة من 20 إلى 25 ديسمبر المقبل بمقر نادي الثقة للمعاقين.

كما ناقش الاجتماع تكامل الجهود وتشارك الرؤى بين كافة القطاعات المعنية لتعزيز التميز التنظيمي في استضافة الفعاليات الدولية في دولة الإمارات، وأهمية التعاون لتحقيق الأهداف المنشودة في ظل التطور الذي تشهده اللعبة على الصعيدين الإداري والفني، تماشياً مع استراتيجية الاتحاد لترسيخ الاستراتيجية الداعمة لاستدامة النهوض بها وفق أفضل الممارسات.

واستعرض راشد الشيباني، الأمين العام المساعد آخر المستجدات الخاصة بالمنتخبات التي بادرت بالتسجيل للمشاركة في البطولة، والتنسيق حول الترتيبات المقررة مع الاتحاد الآسيوي للعبة، بما يتسق مع رؤية مجلس الإدارة الرامية لتوفير جميع أسباب الدعم للحدث المرتقب، لضمان النجاح التنظيمي الذي يتواءم مع الصورة المشرفة عن الدولة في استضافة الفعاليات الدولية بأرقى المعايير المتبعة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز