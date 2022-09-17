يد الشارقة يخسر أمام السالمية في البطولة العربية

المصدر: متابعة ـ فائز بجبوج

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تعثر فريق الشارقة في انطلاق بطولة الأندية الـ37 للأندية أبطال دوري كرة اليد بخسارته أمام فريق السالمية الكويتي بنتيجة 25 / 23 في افتتاح البطولة المقامة حالياً في مدينة الحمامات التونسية وتستمر لغاية 27 من الشهر الجاري، وتسعى الأندية المشاركة في البطولة لحجز المقعد الذي يؤهله للمشاركة في بطولة العالم «سوبر غلوب» للأندية المقرر إقامتها في السعودية الشهر المقبل.

ضياع الفرص

وجاءت المباراة بمجملها متكافئة لعباً ونتيجة بتبادل التقدم طوال الشوط الأول وينجح السالمية في خطف التقدم بنهاية الشوط 14 / 12، ولم يختلف الحال في الشوط الثاني واستمر تساوي الأداء والنتيجة لغاية 20 / 20 في الدقيقة العشرين وينجح الفريق الكويتي في فرض أفضلية التقدم والذي لم يتجاوز الهدفين لنهاية المباراة السعيدة للفريق الكويتي بعكس الملك الذي أضاع العديد من الفرص السهلة ومنها 4 رميات جزاء إلى جانب آخر هجمة كانت بمتناول اليد بواسطة اللاعب عبد الحميد الجنيبي الذي فرط في تسجيلها كانت كفيلة بخروج الشارقة متعادلاً على أقل تقدير.

وشهدت البطولة الانسحاب الأول من فريق أمل سكيكدة الجزائري الذي غاب عن مباراته الأولى بالبطولة أمام فريق الأفريقي التونسي الذي نزل لأرض الملعب، ليعلن الطاقم التحكيمي الإماراتي المكون من القاريين خالد الشامسي ومحمد القريش عن فوز الفريق التونسي عقب أن منحهما الطاقم التحكيمي 15 دقيقة الوقت القانوني لحضور أي مباراة.

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