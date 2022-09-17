«الشارقة الرياضي» ينظم ورشة عمل للبطولات البارالمبية

المصدر: الشارقة - البيان

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ناقش مجلس الشارقة الرياضي آلية تجهيز وتحضير اللاعبين والمدربين في رياضات المعاقين ونقل التوعية بالعلم والمعرفة استعداداً للبطولات الرياضية المقبلة على المستويات الدولية وتمثيل الإمارة وتهيئة الأجواء من أجل تحقيق الإنجازات الرياضية البارالمبية باسم إمارة الشارقة وأنديتها.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها المجلس في نادي خورفكان للمعاقين عن البطولات البارالمبية والدولية للمعاقين، بحضور ما يقارب 45 مشاركاً من اللاعبين والمدربين وحاضر فيها التونسي طارق بن محمد الصويعي المدير التنفيذي للجنة البارالمبية الآسيوية ومستشار اللجنة البارالمبية الإماراتية، والجزائري عبد الناصر براهيمه الحكم الدولي والمدير الفني لنادي الثقة للمعاقين وحضور البطل الإماراتي العالمي محمد القايد أخصائي رياضة المعاقين بإدارة شؤون الرياضة والتطوير بالمجلس.

واستهدفت الورشة مناقشة عدد من النقاط الخاصة بكيفية التجهيز الرياضي من كل النواحي قبل المشاركة في البطولات الآسيوية وبطولة العالم 2023 وبطولة الألعاب البارالمبية باريس 2024، والسعي من أجل حصد ثمار هذه الورش الرياضية إلى نتائج مميزة وإنجازات مستحقة خلال المشاركة في المحافل الخارجية باسم الإمارة.

وأثنى نبيل محمد عاشور مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير على نجاح الورشة، التي جاءت ضمن حرص المجلس على تجهيز اللاعبين والمدربين لما ينتظرهم من دور كبير خلال الفترة المقبلة لرفع راية الإمارة على المستوى الرياضي، مشيداً باهتمام المشاركين بالحضور لهذه الورشة التي لاقت تفاعلاً طيباً وهو ما يترجم الاهتمام بمثل هذه البرامج التي يحرص المجلس على تنظيمها تأكيداً للاهتمام الفائق بهذه الفئة التي تحقق الإنجازات الرياضية للإمارة على جميع المستويات.

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