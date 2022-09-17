تعاقدات «أقوياء اليد» على صفيح ساخن

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

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شهد سوق تعاقدات أندية تحدي أقوياء اليد نشاطاً كبيراً ومبكراً استعداداً للموسم الجديد وأكملت الأندية الإماراتية تعاقداتها بسرية كاملة وبصفقات تعتبر قوية من أجل موسم جديد عنوانه الطموح المشروع في حين لم تظهر رؤية التعاقد لدى البعض من الأندية ومنها نادي الجزيرة بالنسبة للاعب المحترف، كما هو عند بقية الأندية السبعة المشاركة بمسابقات الرجال للموسم 2022 / 2023 والذي يشهد 7 بطولات خلال الموسم الذي انطلق أمس ويستمر لغاية منتصف مايو 2023، رغم الاستقرار الأكثر وضوحاً بالنسبة للأجهزة الفنية والإدارية.

مدرب ومساعد

وكشف اتحاد اليد عن قائمة الأجهزة الفنية والتي ضمت 15 شخصاً من 7 مدربين مواطنين، حيث يقود فريق الوصل الوطني خالد أحمد، والنصر الوطني سعيد محمد، ويتولى مهمة مساعد المدرب 5 مدربين وهم محمد حسن بالنصر، وجمعة العشر بالشارقة، وعمر أحمد في شباب الأهلي، وإبراهيم الأميري في مليحة، وعلي سالم في دبا الحصن.

وضمت قائمة المدربين ومساعديهم من العرب والأجانب 4 مدربين من الجنسية الجزائرية تم تجديد الثقة لهم وهم سفيان حيواني بالشارقة، وكمال عقاب في شباب الأهلي، ورشيد شريح بنادي مليحة، والمدرب الجديد حبيب حبة لنادي دبا الحصن بديلاً للمصري محمد كشك، وتم تجديد الثقة لمدرب الجزيرة التونسي وليد بن عمر، وعودة الكرواتي نينناد كلجيك لقيادة فريق العين بدياً للتونسي عدنان بالحارث، وتولى مهمة مساعد المدرب من المدرسة المصرية كل من خالد عبد الفتاح في النصر، وياسر السيد في الوصل.

22 لاعباً محترفاً

وضمت قائمة اللاعبين المحترفين والمشمولين بالفئات الأربع 22 لاعباً منهم بفئة المحترفين 5 لاعبين من مصر وهم باهر البدواوي بالنصر، وأحمد الرفاعي بالوصل، وإبراهيم حسن في دبا الحصن، وعمر محمد في شباب الأهلي، ومحمود محمد بنادي مليحة، والتونسي مصباح صانعي بالشارقة، والكرواتي ايفان ميلص بالعين.

7 لاعبين مقيمين

وضمت قائمة اللاعبين بفئة المقيمين 7 لاعبين وهم الجزائريون زهير نعيم بالشارقة، وجهاد بن الحبيب بالجزيرة، وعبد القادر رحيم في شباب الأهلي، ونور الدين هلال في مليحة، والكويتي عمرو علي في النصر، ومن منونجيرو اللاعب بوجدان نيكولتش بنادي العين، ومن أنجولا اللاعب ماريو دي جيسون في دبا الحصن، وبفئة المواليد لاعبان من مصر وهما أحمد سعيد بالنصر ومحمود فايز بالشارقة.

و6 لاعبين بفئة أبناء المواطنات وهم عبدالله إبراهيم وحسين مرتضى بالنصر، ويوسف سالم بالوصل، وسعيد بن خالد بالشارقة، وحسن بن أنور في شباب الأهلي، وسهيل بن خالد في دبا الحصن.

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