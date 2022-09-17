نهيان بن زايد يتوج الفائزين بجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة 2022

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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توّج سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، الفائزين والفائزات بجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة لعام 2022 في نسختها السادسة، وذلك في الاحتفالية التي أقيمت اليوم السبت بفندق قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي.

وتعد الجائزة بمثابة عيد للمرأة الرياضية واحتفاء بإرثها، وتنظمها أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ومجلس أبوظبي الرياضي، بدعم ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات".

وتوجت المصرية جيانا فاروق بطلة العالم في الكاراتيه والمتوجة ببرونزية دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بجائزة أفضل رياضية عربية بعدما حققت العديد من الإنجازات على الصعيدين الأولمبي والعالمي، قبل اعتزالها إبريل الماضي.

وحصلت نجمة الجوجيتسو الإماراتية شما الكلباني على جائزة أفضل رياضية إماراتية، بعدما حققت إنجازاً تاريخياً لرياضة الإمارات بحصولها على برونزية وزن تحت 63 كلغ في دورة الألعاب العالمية 2022 التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، بجانب برونزية الوزن المفتوح في البطولة ذاتها، وكأول لاعبة إماراتية تصل لهذا الإنجاز.

ونالت التونسية أنُس جابر نجمة التنس العالمي جائزة شخصية العام الرياضية، تقديراً لمشوارها وإنجازاتها التاريخية التي حققتها على صعيد اللعبة، بوصولها إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، بعدما نجحت في الوصول إلى نهائي بطولتي ويمبلدون وأمريكا المفتوحة خلال العام الحالي، كأول لاعبة عربية وإفريقية تصل إلى النهائي في بطولات "الغراند سلام".

وتُوج الاتحاد المصري لرفع الأثقال بجائزة أفضل فريق في العام، فيما نالت المصرية رحاب رضوان لاعبة المنتخب المصري البارالمبي لرفع الأثقال جائزة أفضل رياضية بارالمبية.

وحصل الأردني فارس العساف مدرب منتخب "النشامى" للتايكواندو وثاني أفضل مدربي العالم على جائزة أفضل مدرب، بعدما دون اسمه بحروف من ذهب في سماء رياضة التايكواندو العالمية.

وفي فئة أفضل إعلامية رياضية توجت بالجائزة، المغربية عزيزة نايت سي بها، بينما حصل فريق قرية الإمارات الدولية للقدرة على جائزة أفضل مبادرة إبداعية رياضية.

وفي فئة الرياضيات الناشئات توجت الموهبة المصرية الواعدة هنا جودة، لاعبة تنس الطاولة بجائزة أفضل رياضية ناشئة، فيما حصل اتحاد كرة القدم النسائي الأردني على جائزة أفضل برنامج لتنمية الناشئات.

الجدير بالذكر أن الجائزة تحظى باهتمام ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات، وتشمل الجائزة عدة فئات على المستويين الفردي والجماعي في أقسام مختلفة كالإدارة الرياضية والتدريب والبحث والرعاية الرياضية وصاحبات الهمم، ويبلغ إجمالي قيمتها مليون و700 ألف درهم.

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