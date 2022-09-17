زوارق الإمارات تتحدى الزمن في البرتغال

المصدر: (البرتغال - وام)

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تتطلع زوارق الإمارات إلى تحقيق نتائج جيدة ومراكز متقدمة في تحدي سباق الزمن والسرعة اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق فورمولا- 2، والمقامة بمدينة فيلافيلها في البرتغال.

ويشارك في الجولة 17 زورقاً، ويبرز بينها فريق أبوظبي،بزورقيه «أبوظبي 36» بقيادة منصور المنصوري متصدر الترتيب برصيد 40 نقطة، و«أبوظبي 1» بقيادة راشد القمزي حامل اللقب، فيما يسعى زورق الشارقة 17 بقيادة سامي سيليو لتحسين مركزه حيث يحتل حالياً المركز الثاني في الترتيب العام، برصيد 37 نقطة.

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