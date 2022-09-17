استقبال «وردي» لمنتخب الدراجات

المصدر: دبي - البيان

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عادت بعثة منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية أول من أمس إلى الدولة عقب فوزها بطواف صلالة للمرة الثانية على التوالي، والسيطرة على قمصان التميز الأربعة الخاصة بالطواف بجانب الفوز بالمركز الأول في النتيجة الفرقية وسط منافسة من 11 منتخباً وفريقاً.

وحظيت البعثة باستقبال بالورود، وكان في استقبالها في مطار دبي منصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الدراجات الهوائية، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية، وياسر الدوخي الأمين العام، ونايف جكة رئيس لجنة الحكام.

وحرص عبدالله سويدان المدير الفني للمنتخب على الحديث مع منصور بوعصيبة ومحمد بن درويش عن الدور الكبير الذي قام به اللاعبون حتى يتحقق الفوز.

نتائج إيجابية

وأكد منصور بوعصيبة أن المنتخب واصل نتائجه الإيجابية وحقق الفوز بفضل ما يقدمه اللاعبون من تضحيات كبيرة تؤثر عليهم وعلى أسرهم، وقال: «تحقق الهدف من المشاركة وهو الفوز بالطواف ولكن الأهم من ذلك هو اكتشاف موهبة جديدة وهو عبدالله الحمادي، الذي نجح في الفوز بالمركز الثالث في الطواف.

إضافة إلى الفوز بالمركز الأول والقميص الأبيض لفئة تحت 23 عاماً وهي أول مشاركة له مع منتخب الكبار خارجياً وسيكون له دور كبير في دراجات الإمارات إضافة إلى حمد المهري، وجميغع اللاعبون نجوم قدموا مستوى رائعاً».

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