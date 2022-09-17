الإمارات تحتفي بنجمات جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة اليوم

المصدر: أبوظبي – البيان

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بدعم ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، تحتفي الإمارات في الحادية عشرة والنصف صباح اليوم بالفائزين في النسخة السادسة من جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، ويقام الحدث في قصر الإمارات، ويعد بمثابة عيد للمرأة الرياضية.

وأعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، أسماء المتأهلات والمتأهلين لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة في نسختها السادسة، وهي الجائزة الأولى من نوعها في المنطقة.

حيث تهدف بشكل رئيس إلى تمكين المرأة وتسليط الضوء على منجزاتها في القطاع الرياضي، وتحظى الجائزة باهتمام ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ورئيسة نادي أبوظبي ونادي العين للسيدات، وتشمل فئات الجائزة المسابقات ضمن المستويين الفردي والجماعي في أقسام مختلفة كالإدارة الرياضية والتدريب والبحث والرعاية الرياضية وصاحبات الهمم، وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 1.7 مليون درهم.

قائمة

وتم الإعلان عن قائمة المرشحات وتضم كل من بسنت حميدة وجيانا فاروق محمود وهداية ملاك من مصر ضمن فئة أفضل امرأة رياضية عربية، وكل من بلقيس عبد الكريم وشما الكلباني وصفية الصايغ لفئة أفضل رياضية إماراتية، وكل من رحمة أحمد عبد الرزاق، وهنا أيمن جودة «مصر» روضة السركال «الإمارات» عن فئة أفضل رياضية ناشئة.

وضمت القائمة عن فئة أفضل رياضية بارالمبية كل من مريم أحمد عبدالله الزيودي «الإمارات» ورحاب رضوان وفاطمة محمد عمر «مصر»، وعن فئة أفضل مدرب كلاً من علاء الدين كامل «مصر» وفارس العساف «الأردن» ويوسف أحمد «الإمارات»، وضمن فئة أفضل إعلامية رياضية كل من أميرة عمار «مصر» ودينيا حجاب «الجزائر»، وعزيزة نايت سي بها «المغرب».

وفي فئة برامج تنمية الناشئات ترشحت كل من كابيتال نت بول، ليزا بروكتور من برنامج تطوير مسار اللاعب من الإمارات واتحاد الكرة النسائي الأردني.

وعن فئة أفضل فريق من الإمارات ترشح كل من فريق الرجبي الإماراتي للسيدات، واتحاد الدراجات، ومن مصر الاتحاد المصري لرفع الأثقال، وعن فئة أفضل مبادرة إبداعية رياضية ترشح كل من قرية الإمارات الدولية للقدرة من الإمارات وفايب – منيرة الدوسري من قطر.

شخصية العام

وتسعى الجائزة في كل عام لتكريم شخصية العام الرياضية، وهي الجائزة التي تتنافس فيها الشخصيات الرياضية الذين تتجاوز خبرتهم الرياضية 20 عاماً، وهذه الفئة تكون على مستوى الوطن العربي، وتمنح من قبل لجنة التحكيم.

وأكدت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان أن الوصول للنسخة السادسة من جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة.

والنجاحات المتتالية إنما يعكس قيمة الحدث واستمرار تفوقه من عام لآخر، خصوصاً وأن الجائزة ترتبط باسم عزيز على نفوس كل إماراتي وعربي، نظراً لما لعبته وتلعبه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» الراعي الرئيسي للمرأة الإماراتية والعربية على الصعد كافة، وقالت:

فخورون بما وصلنا إليه من تهيئة السبل وإتاحة الفرص للنهوض بالرياضة النسائية في المجتمع، بما يواكب الطموحات ويقود إلى تحقيق الإنجازات الإقليمية والقارية والعالمية.

300

وأضافت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان: استقبال الأكاديمية ما يزيد على 300 طلب ترشح بالفئات المختلفة، يؤكد مكانة الجائزة وأننا نسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق الأهداف، مؤكدة أن إقامة جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة ما هو إلا ترجمة للدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة النسائية، وقلت:

نعمل في أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ومنذ التأسيس في 2010، بشكل دؤوب كمنظومة رياضية متكاملة ومتجانسة ونثق في قدرات المرأة العربية، وما تملكه من إرادة قوية وعزيمة على التطور وتصميم على النجاح والتميز، بما يؤهلها لصعود منصات التتويج وتشريف الأمة العربية في كل المحافل.

استثمار

وأشارت إلى أن التجربة أثبتت أن الاستثمار في المرأة الإماراتية وتوفير البيئة المثالية لتأهيلها رياضياً وفنياً وإدارياً يؤتي ثماره ويحقق أهدافه بأسرع مما هو متوقع، موجهة الشكر والتقدير والعرفان للقيادة الرشيدة على كل برامج التمكين للمرأة الإماراتية في مختلف المجالات مما جعلها رائدة في تميزها وملهمة لجميع من حولها في كل المحافل.

وأكدت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، إن ما تحققه أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، هو نتاج للدعم الحثيث الذي توليه القيادة الرشيدة بدولة الإمارات للارتقاء بدور المرأة كشريك أساسي في بناء المجتمع وتطوره.

ورفعت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، بهذه المناسبة، متوجهة بخالص الشكر والتقدير لسموها على دعمها الحثيث وجهدها الدؤوب في سبيل تمكين المرأة وتطوير قدراتها وتنمية مهاراتها في شتى المجالات.

منصة

وأكدت مريم المنصوري ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية أن جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة بنسختها السادسة، ومنذ انطلاقتها الأولى تجسد رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» ورئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في تعزيز مكانة المرأة الرياضية العربية على المستويين المحلي والعالمي.

ودعم الطاقات المبدعة والواعدة للمرأة العربية في مختلف التخصصات الرياضية، والسعي المستمر لتحفيزهن وتشجيعهن والوقوف بجانبهن من أجل تعميق روح التفاني والإصرار، بهدف بلوغ أعلى مراتب التتويج في ميادين التنافس الرياضية في المحافل القارية والدولية.

وأضافت: نستعد بكل فخر لتتويج الفائزات والفائزين بالجائزة من خلال حفل استثنائي ومرموق لمراسم التتويج. حيث سيكون الحدث المرتقب بمثابة منصة شاملة تجمع رائدات الرياضة العربية، وفرصة مميزة لهن للتواصل وتبادل التهاني ولحظات الفخر والسعادة التي لا تقدر بثمن.

وستسهم هذه الجائزة في ولادة إنجازات جديدة للمرأة الرياضية العربية، وذلك نظراً لما تمتلكه دوماً من الموهبة والإرادة والطموح. ونأمل أن نرى النساء العربيات يتقلدن مراتب الصدارة في البطولات والفعاليات الرياضية المحلية والعالمية.

15

واستقبلت جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة ترشيحات لمختلف الفئات من أكثر من 15 دولة عربية، وكان باب التسجيل تم فتحه في يوليو الماضي، ويحضر حفل توزيع الجائزة ممثلون عن عدد من الجهات الرسمية والحكومية المرموقة والاتحادات والأندية الرياضية في الدولة ومن عدة دول أخرى.

شكر

ووجهت اللجنة المنظمة لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، الشكر للرعاة والشركاء الذين أسهموا في نجاح الحدث الكبير وهم: ديوان الرئاسة ومركز أبوظبي للصحة العامة الشركاء الاستراتيجيين، دولفين للطاقة والاتحاد للقطارات الشركاء البلاتينيين وقنوات أبوظبي الرياضية الشريك الإعلامي الرسمي وجمعية أبوظبي التعاونية الشريك الداعم.

41

تشكلت لجنة تحكيم جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة من 41 عضواً من الأسماء اللامعة في المجال الرياضي، وذلك بالتعاون بين أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ومؤسسة ليدرز المؤسسة العالمية المختصة بصناعة التطورات الرياضية وربط كبار قادة الرياضة وإنشاء معلومات أساسية عن السوق لتطوير الرياضة بشكل احترافي داخل وخارج الملعب، ووصف أعضاء اللجنة تجربتهم بالحافلة والمتميزة.

وأثنت مؤسسة ليدرز على الحدث البارز، وعبرت عن مدى فخرها وسعادتها بالمشاركة، التي وصفتها بأنها فرصة غير مسبوقة لحضور حدث رياضي ناجح بامتياز، ويشكل نقطة مهمة في مسيرة المؤسسة في عالم الرياضة، تتشرف بأن تضيفه إلى ملف أعمالها وأنشطتها في الإمارات.

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