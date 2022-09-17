شرطة دبي تكرّم الفائزين في «البادل تنس»

المصدر: (دبي - البيان)

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شهد المقدم عبد الباسط علي، مدير إدارة الشؤون الرياضية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، ختام بطولة بادل للتنس للإدارات العامة ومراكز الشرطة في دبي للرجال.

وأشاد المقدم عبد الباسط بالمكاسب المجتمعية والرياضية التي حققتها بطولة بادل للتنس للإدارات العامة ومراكز الشرطة في دبي، مثنياً على حسن التنظيم في ملاعب بادل ادكيت، وهو ما ساهم في تحقيق الأهداف التي أقيمت من أجلها البطولة.

ومشيداً بجهود كل من شارك في إنجاح البطولة من لجنة تنظيمية وإداريين وحكام. وكرم مدير إدارة الشؤون الرياضية الفائزين في البطولة، حيث حلق ببطولة الفئة (أ) الملازم أول ناصر إبراهيم البلوشي والملازم أول سعود عبد العزيز العارف .

وأحرز لقب الفئة (ب)، المرشح سعيد أحمد سعيد والمرشح عبدالله غدير سعيد .

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