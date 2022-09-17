تحدي سبينس دبي للدراجات 25 سبتمبر

المصدر: دبي - البيان

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يترقب هواة رياضة الدراجات الهوائية في الدولة انطلاقة الموسم الرياضي الجديد لتحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية لعام 2023، الذي يقام بالتعاون مع راديو دبي 92 ومجلس دبي الرياضي الذي ينطلق 25 سبتمبر بالجولة الأولى من مسابقة صيدليات أستر BIG 5.

ويحتفل تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية في هذا الموسم بعامه الـ13، وأصبح السباق على مدار دوراته أحد أهم الفعاليات لرياضة الدراجات الهوائية في المنطقة وحدثاً يترقبه عشاق هذه الرياضة في كل عام، إذ يوفر لهواة الرياضة من مختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية تحدياً يتناسب مع مختلف القدرات.

وحث منظمو الحدث هواة رياضة ركوب الدراجات الهوائية على المسارعة بالتسجيل في مسابقة صيدليات أستر BIG 5 قبل إغلاقه، وتتيح المسابقة للمشتركين فرصة المنافسة في فعاليات الحدث الخمس، بما في ذلك السباقات التحضيرية الأربع وصولاً إلى تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية الذي يقام في 19 فبراير 2023.

كما توفر المسابقة للمشاركين فرصة الفوز بالقميص الأصفر المقدم من علامة Ciovita، شريك أزياء الدراجات الرسمي للحدث، ويقدم القميص لصاحب المركز الأول لكل من فئتي الرجال والسيدات في كل من السباقات الخمسة.

وأعلن منظمو الحدث عن انضمام صيدليات أستر، راعياً رسمياً لمسابقة BIG 5.

وقال إن إس بالاسوبرامانيان، الرئيس التنفيذي لصيدليات أستر: «سعداء بانضمامنا راعياً رسمياً لنسخة هذا العام من مسابقة BIG 5 وفخورون بدعم هواة رياضة الدراجات الهوائية التي تشهد شعبية متزايدة في دولة الإمارات».

وتابع: «يتميز تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية بمكانة عريقة ورائدة على روزنامة فعاليات الرياضة واللياقة البدنية في المنطقة، ونحن ننطلق قدماً لمشاركة الدراجين في فعاليات ومنافسات مسابقة صيدليات أستر BIG 5 خلال الأشهر المقبلة».

وتفتح مسابقة صيدليات أستر BIG 5 باب التسجيل أمام جميع الراغبين حتى الخميس المقبل، فيما يقام السباق التحضيري الأول صبيحة يوم الأحد 25 سبتمبر.

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