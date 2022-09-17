لا مفاجآت في «مربع السلة»

المصدر: (دبي - ياسر قاسم)

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خلت مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الاتحاد لكرة السلة من المفاجآت، بتأهل الأربعة الكبار «الشارقة، شباب الأهلي، النصر والوصل» للدور نصف النهائي، حيث فاز الشارقة على ضيفه البطائح «97 - 60»، والوصل على ضيفه الظفرة «82 - 66»، وشباب الأهلي على الوحدة «110 - 93»، والنصر على فريق «أكاديمية جام» بنتيجة «85 - 65».

وجاء فوز الشارقة بعد أن بسط أفضليته على نتائج الربع الأول ومن ثم الثالث والرابع «28 - 15 و26 - 14 و23 - 9»، فيما اكتفى البطائح بالأفضلية في الربع الثاني «22 - 20». واحتاج شباب الأهلي لفوزه على الوحدة، إلى نيل الأفضلية بنتيجة الربع الأول بفارق كبير بلغ 24 نقطة وبنتيجة «37 - 13»، ولم تتأثر النتيجة بأفضلية الوحدة في الربعين الثاني والثالث «29 - 24 و30 - 28»، بعد أن انتهى الربع الرابع بالتعادل «21 - 21».

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