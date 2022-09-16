العين يستقبل دبا الحصن في انطلاق كأس الإمارات لكرة اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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يدشن اتحاد كرة اليد موسمه الجديد 2022/2023 والذي يشتمل على 7 بطولات اعتباراً من اليوم السبت ولغاية منتصف مايو 2023، وستكون الانطلاقة بمسابقات فئة الرجال اليوم السبت في منافسات الدور التمهيدي لمسابقة كأس الإمارات للرجال والتي تقام خلال الفترة من 17 سبتمبر – 11 نوفمبر 2022 بمشاركة 8 فرق وهي الشارقة والجزيرة وشباب الأهلي والنصر والوصل والعين ومليحة ودبا الحصن وتتألف من ثلاثة أدوار (الدور التمهيدي - الدور نصف النهائي - الدور النهائي).

وستكون الانطلاقة اليوم بلقاء يجمع بين فريقي العين مع دبا الحصن بدار الزين ضمن مباريات الدور التميدي لحساب المجموعة الثانية وتنطلق غداً الاحد مباريات المجموعة الأولى بلقاء يجمع بين شباب الأهلي مع الوصل في صالة الشيخ مكتوم بن محمد بقلعة الفرسان.

الزعيم يستقبل الحصناوي

يستقبل في الرابعة والنصف فريق العين نظيرة فريق دبا الحصن في لقاء انكشاف أوراق الفريقين بعد ان استعد كل فريق بطريقته الخاصة للموسم الجديد، والتي اقتصرت على الاعداد المحلي وبعض المباريات التجريبية، ولكن يحسب للفريقين ابرام التعاقدات الجديدة على مستوى الأجهزة الفنية وعدد من اللاعبين المحترفين والمواطنين.

وبقود فريق العين المدرب المدرب الكرواتي نيناند كلجيك والذي حل بديلاً للتونسي عدنان بالحارث ليقود الفريق الأول بالموسم الجديد، وتولى مهمة إداري الفريق ابن النادي واللعبة عادل مصبح والذي حل مكان مصطفى موسى، والمحترف الجديد اللاعب الكرواتي إيفان ميلص.

بينما يقود فريق دبا الحصن بهذا الموسم المدرب الجديد الجزائري حبيب حبة والذي حل بديلاً للمصري محمد كشك، واللاعب المحترف المصري إبراهيم حسن، الى جانب تدعيم الفريق بعدد من اللاعبين المواطنين.

نظام البطولة

حيث تم تقسم الفرق الثمانية في الدور التمهيدي إلى مجموعتين (المجموعة الأولى تضم فرق الشارقة وشباب الأهلي والوصل ومليحة، بينما تضم المجموعة الثانية فرق الجزيرة والنصر والعين ودبا الحصن) وتلعب كل مجموعة دوري من دور واحد على صالات الأندية المذكورة أولا بالجدول، لتصعد الأندية الحاصة على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي حيث سيلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، ويلتقي أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى وذلك على صالات سوف تحدد لاحقا - ويقام الدور النهائي بين الناديين الفائزين في مباراتي الدور نصف النهائي على صالة سوف تحدد لاحقا ويتأهل الفائز باللقب للمشاركة في كأس النخبة للرجال والتي ستقام في ختام الموسم الرياضي 2022/2023.

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