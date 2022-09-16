يد الشارقة يدشن حلم المونديال أمام السالمية غداً

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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يدشن فريق الشارقة لكرة اليد في الواحدة والنصف ظهر غدٍ «بتوقيت الإمارات»، مع السالمية الكويتي بداية مشواره في بطولة الأندية العربية الـ 37 للرجال، المقامة في تونس والمؤهلة لبطولة العالم «سوبر غلوب» للأندية المقرر إقامتها في السعودية الشهر المقبل.

وتقام المباراة ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم أمل سكيكدة الجزائري، والأفريقي التونسي، وتضم المجموعة الثانية بطلي الأندية الآسيوية والأفريقية الكويت الكويتي والزمالك المصري مع الترجي التونسي والمولودية الجزائري، ويسعى الشارقة لتحقيق انطلاقة قوية أمام السالمية قبل لقاء أمل سكيكدة الجزائري في اليوم التالي، ويلعب الفريق 20 الجاري مع الأفريقي التونسي.

واستعد الشارقة مبكراً لمشاركته العربية، مطلع أغسطس الماضي، وخاض 3 تجارب ودية محلية مع أندية العين ودبا الحصن ومليحة، ثم انتظم الفريق في معسكرٍ خارجي إلى مدينة سوسة في تونس، ولعب تجربتين وديتين مع فريقين من تونس.

وأكد جاسم محمد رئيس بعثة الشارقة ومشرف اليد في النادي، جاهزية الشارقة لخوض ضربة البداية أمام السالمية الكويتي، وقال: الفريق حقق فوائد عدة في معسكره في سوسة، قبل الانتقال إلى مدينة الحمامات للمشاركة بالمنافسات الرسمية، وقال: حافز البطاقة المونديالية للمشاركة في «سوبر غلوب» في السعودية، يجعل البطولة العربية الحالية هي أقوى النسخ، ويكفي مشاركة بطلي آسيا وأفريقيا الكويت والزمالك فيها.

وأعرب جاسم عن ارتياح الجهازين الفني والإداري دخول اللاعبين أجواء البطولة، وقال: ساهم المعسكر في رفع الثقة والجاهزية بجانب تحقيق الانسجام بين لاعبي الفريق والعناصر الجديدة التي دعمت الفريق.

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