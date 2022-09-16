الشعفار يشارك في اجتماعات «دولي الدراجات»

المصدر: دبي - البيان

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يشارك أسامة الشعفار نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، رئيس الاتحاد الآسيوي، في اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، التي تنطلق غداً السبت في مدينة سيدني الأسترالية وتستمر حتى 24 الجاري.

وسيتم خلال الاجتماع اعتماد الروزنامة الدولية لعام 2023.

ويشارك الشعفار في عدد من المؤتمرات والندوات التي تسبق اجتماع «كونغرس» الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية المقرر 22 الجاري في مدينة ولونجونج على الساحل الشرقي في أستراليا بمشاركة ممثلين عن الاتحادات الوطنية في العالم، وسيتم خلاله مناقشة عدد من التقارير الفنية والمالية المهمة لمختلف لجان الاتحاد الدولي.

بما فيها تقارير اللجنة الطبية ولجنة القيم والمنشطات والتضامن الدولي والمركز الدولي للدراجات واستعراض أجندة الاتحاد الدولي حتى عام 2030، إلى جانب منح أو تعليق العضوية لبعض الاتحادات الوطنية وتقرير المدقق المالي ومشروع ميزانية 2023 وتكريم أصحاب الفضل والمؤثرين دولياً في مجال اللعبة.

ويشارك الشعفار في تكريم أبطال ونجوم العالم خلال حفل سنوي ينظمه الاتحاد الدولي للدراجات 24 الجاري، في أمسية رياضية احتفالاً بأبطال ونجوم الدراجات.

وأعرب الشعفار عن سعادته باستضافة أبوظبي بطولة العالم للمناطق الحضرية في دورتي 2022 و2024، وبطولة غران فوندو العالمية 2028، وتقام بطولة العالم للمناطق الحضرية لأول مرة في تاريخ الإمارات، وذلك في الفترة من 7 إلى 13 نوفمبر المقبل، ما يعكس ثقة الاتحاد الدولي في كفاءة أبناء الإمارات لتنظيم واستضافة البطولات العالمية على أعلى مستوى.

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