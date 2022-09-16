NBA تطلق منطقة مخصصة للمشجعين بالتزامن مع أولى مبارياتها في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ وام

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أعلنت الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية «NBA» ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي الجمعة عن إطلاق «منطقة مشجعي الرابطة»، الفعالية التفاعلية المخصصة لعشّاق كرة السلة، في منارة السعديات بأبوظبي.

وتقام هذه الفعالية من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل، بالتزامن مع انطلاق مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أبوظبي 2022.

وتتضمن فعالية مباريات NBA في أبوظبي 2022 إقامة مباراتين تمهيديتين قبل بداية الموسم، تجمعان بين فريقي أتلانتا هوكس وميلووكي باكس، في «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس في أبوظبي يوميّ 6 و8 أكتوبر المقبل وذلك للمرة الأولى في الإمارات ومنطقة الخليج.

وتستعرض «منطقة مشجعي الرابطة» مزيجاً متنوعاً من الموسيقى والفنون والوسائط المرتبطة بثقافة الرابطة، بما يوفر للراغبين بحضور المباريات والزوار تجربة استثنائية، وسيحظى الجمهور بفرصة التواصل مع أبرز لاعبي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين من جميع أنحاء العالم، ومتابعة العروض الترفيهية للرابطة.

ويشمل البرنامج عروضاً يُقدمها فريق ميلووكي باكس الاستعراضي وشخصية «بانجو» الشهيرة للفريق، وأخرى من تقديم فريق الرقص لدى أتلانتا هوكس وشخصية «هاري ذا هوك» التي يشتهر بها الفريق.

كما يشمل عروضاً فنية حيّة يُقدمها الفنان المقيم في دولة الإمارات مستر دريبنج وبيلي كيد، المدير الإبداعي لمختبر الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية، وجلسات حوارية وورش عمل تستضيف مجموعةً من أبرز لاعبي الرابطة الحاليين والمعتزلين وصناع المحتوى والفنانين وخبراء الترفيه من جميع أنحاء العالم.

أنشطة

ويتضمن البرنامج أيضاً أنشطة عملية في كرة السلة، بما فيها ورشات دوري جونيور NBA للناشئين للفتيان والفتيات ومسابقة «NBA آيس باكتس» للحصول على فرصة للفوز بتذاكر المباريات. ويتيح البرنامج فرصة لالتقاط الصور مع لاعبي الرابطة والحصول على تذكاراتها الأصلية، بما في ذلك كأس لاري أوبراين.

وقال صالح محمد صالح الجزيري مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: يسرنا إطلاق «منطقة مشجعي الرابطة»، الفعالية الاستثنائية المخصصة لجميع أفراد المجتمع المحلي والزوار، إذ نحرص من خلال استضافة هذه الفعالية على تعزيز حضور الرابطة في المنطقة والتي ستوفر فرصة للاستمتاع بأجواء الفعالية ومشاهدة المباريات مباشرة، فضلاً عن أنشطة كرة السلة والعروض الترفيهية المميزة.

وأضاف: «تشكّل هذه الاستضافة خطوة جديدة في المسيرة الناجحة لأبوظبي، التي تواصل استقطاب أبرز الفعاليات الرياضية العالمية ومشاركة قيم الضيافة الإماراتية العريقة وتقديم التجارب الممتعة والملهمة والمريحة للعالم».

وقال جورج ايفازوجلو، نائب الرئيس ورئيس إدارة مشاركة المعجبين في أوروبا والشرق الأوسط في الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية: تقدّم «منطقة مشجعي الرابطة» تجربةً مميزة لجميع عشّاق كرة السلة المحترفين والهواة في أبوظبي، وذلك في إطار مساعينا للاحتفال بكرة السلة الأمريكية حول العالم وتوفير تجربة استثنائية استعداداً لاستضافة الإمارة لأولى مباريات الدوري.

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