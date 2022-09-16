بيع قميص اللقب الأخير لجوردان مع بولز بـ 10.1 مليون دولار

المصدر: أ ف ب

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دخل القميص، الذي ارتداه الأسطورة مايكل جوردان في الأمتار الأخيرة من رحلته نحو اللقب السادس والأخير مع شيكاغو بولز خلال موسم 1997-1998 من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، التاريخ بعدما بيع في المزاد العلني مقابل 10.1 ملايين دولار، وفق ما أفادت الخميس دار المزادات سوذبيز.

وعرض هذا القميص، الذي ارتداه جوردان في المباراة الأولى من سلسلة نهائي الدوري الأميركي لموسم 1997-1998 ضد يوتا جاز، في المزاد لمدة ثمانية أيام، مع تقدير قيمة المبيع بين ثلاثة وخمسة ملايين دولار وفق سوذبيز.

لكن المبلغ النهائي كان أكثر من ضعف القيمة التقديرية بحسب ما أعلنت الدار، مضيفة في بيان إنه "رقم قياسي جديد لقميص كرة السلة معروض في المزاد، وهو رقم قياسي لأي منتج رياضي تم ارتداؤه سابقاً، وأغلى منتج تم بيعه في مجموعة مايكل جوردان".

وقال براهم واتشتر، أحد مسؤولي سوذبيز، في بيان إنه بمجرد الإعلان عن عرض القميص للبيع في أغسطس "كان الحماس واضحاً بين عشاق الرياضة، لكن أيضاً بين هواة الجمع المتحمسين لامتلاك قطعة نادرة تنتمي الى التاريخ".

وأشاد "باسم وإرث مايكل جوردان اللذين لا مثيل لهما واللذين يتردد صداهما حتى الآن بعد مرور قرابة 25 عاماً".

وسبق لهذه الدار بالذات أن حققت الرقم القياسي السابق لمنتج رياضي في مايو عندما باعت قميص أسطورة كرة القدم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا في مونديال 1986، حين سجل هدفه الشهير في المرمى الإنجليزي، مقابل قرابة 9.3 مليون دولار.

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