5000 مشارك في «ألعاب مدارس دبي»

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

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كشف مجلس دبي الرياضي عن تفاصيل النسخة الثالثة من «ألعاب مدارس دبي» الدورة الرياضية الأكبر من نوعها في دبي التي تقام بين 30 سبتمبر الجاري و24 يونيو المقبل، بمشاركة أكثر من 5000 طالب وطالبة من 220 مدرسة، وتنظمها شركة «إي أس أم»، برعاية بنك (لِف) الرقمي التابع لبنك دبي الإمارات الوطني ويمكن للمدارس وأولياء الأمور التسجيل للمشاركة في الدورة عبر الإنترنت على www.dubaischoolsgames.ae.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، أمس، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي ومسؤولي لعبة كرة القدم والألعاب الجماعية والفردية في أندية دبي، وتحدث خلاله أحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي، وآرون بالمر من شركة إي أس أم المنظمة للحدث.

يتضمن برنامج الدورة، التي تستمر على مدار 90 يوماً، منافسات في 22 لعبة هي: كرة قدم، الكرة الطائرة، كرة السلة، جمباز إيقاعي، الغولف، منافسات رياضات أصحاب الهمم، تنس، سباحة، دراجات هوائية، كرة الريشة، كريكت داخل القاعات، كريكت في الملاعب المفتوحة، البادل تنس، جمباز، شطرنج، شطرنج عن بعد، ألعاب إلكترونية، القوس والسهم، ألعاب قوى، كرة الشبكة (نت بول)، رجبي، وبطولة المدرسين.

مشاركة مجانية

وتتيح الدورة الفرصة لأكبر عدد من طلاب وطالبات المدارس للمشاركة في الدورة الرياضية حيث ستكون المشاركة فيها مجانية لجميع المدارس ولمختلف الأعمار والجنسيات والفئات والمستويات البدنية بداية من عمر تحت 9 سنوات حتى عمر تحت 19 سنة.

تطوير الرياضة

وقال أحمد سالم المهري: «يأتي تنظيم الدورة في إطار جهود مجلس دبي الرياضي لتطوير الرياضة في القطاع المدرسي وتأكيداً على الدور المحوري الذي تلعبه المدارس في تطوير الحركة الرياضية بالدولة بوصفها قاعدة الهرم الرياضي الصحيح والتي تنطلق منها المواهب الواعدة التي ترفد الأندية والمنتخبات وتقودها إلى منصات التتويج في مختلف المحافل الدولية.

حيث تمثل البطولات الرياضية المدرسية أولى المحطات التأسيسية في عملية انتقاء وتطوير المواهب الرياضية قبل الانضمام للأندية، كما يهدف المجلس من تنظيم الدورة إلى زيادة الوعي في المدارس بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني باعتبارها وسيلة لتعزيز الصحة البدنية والعقلية والرفاهية للجميع».

دعم

قال آرون بالمر: نتقدم بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي على تقديمه الدعم الكامل لإقامة هذه الدورة والعمل على نجاحها من خلال توفير كل التسهيلات، كما نشكر بنك (لِف) الرقمي على رعايته للدورة وهو الأمر الذي يسهم في نمو الدورة وزيادة عدد الرياضات فيها وبالتالي زيادة أعداد الطلاب المشاركين من كافة أنحاء دبي.

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