«الجوجيتسو» يبدأ تحضيرات «مونديال أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشف اتحاد الإمارات للجوجيتسو، عن تنظيم عدد من المعسكرات التدريبية للمنتخب الوطني، في إطار الاستعدادات للمشاركة في النسخة 27 من بطولة العالم للجوجيتسو، التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي، وتستضيفها أبوظبي، بشكل مجمع لكل الفئات والمراحل السنية، من 29 أكتوبر إلى 8 نوفمبر المقبل، في صالة «جوجيتسو آرينا» بمدينة زايد الرياضية.

ويتطلع منتخبنا الوطني، الذي يضم في صفوفه 109 لاعبين ولاعبات، لانطلاق البطولة، والمشاركة في منافساتها، ضمن أربع فئات مختلفة، هي الكبار، والشباب تحت 21 سنة، والناشئين تحت 18 عاماً، والأشبال تحت 16 عاماً، ومواجهة نُخبة لاعبي ولاعبات الجوجيتسو من نحو 70 دولة حول العالم.

ويشارك المنتخب في المنافسات بصفته حاملاً للقب، ما يجعله محط اهتمام ومنافسة من جميع المنتخبات المشاركة، وتتضاعف المسؤولية والآمال المعقودة على المنتخب، في مواصلة تحقيقه للإنجازات المتميزة للدولة، والحفاظ على لقبه في النسخة الأخيرة في نوفمبر عام 2021، التي حصد فيها 53 ميدالية ملونة، موزعة على 18 ذهبية، و16 فضية، و19 برونزية.

وتقام تدريبات المعسكر للاعبين واللاعبات في جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي.

أولوية قصوى

وقال رامون ليموس مدرب المنتخب الوطني: «تحظى معسكرات المنتخب الوطني بالأولوية القصوى، والدعم الكامل من الاتحاد، خاصة أننا مقبلون على المشاركة في بطولة العالم للجوجيتسو، والتي نطمح من خلالها إلى ترسيخ ريادة الدولة، وتفوق المنتخب في اللعبة على صعيد آسيا والعالم».

وتابع: «لدينا خطة شاملة للخروج بأفضل نتيجة ممكنة من هذه المعسكرات، وسنعمل على الإعداد البدني والفني والمهاري للاعبين واللاعبات، إضافة إلى العمل على الجانب النفسي، لامتلاك عقلية الفوز، حيث يعتبر من العوامل المهمة التي تمّكن اللاعبين من السيطرة على النزالات والتفوق فيها».

وتابع ليموس: «محظوظون بامتلاك جيل من الأبطال، الذين يبنون على قائمة طويلة من الإنجازات القارية والعالمية.

ويشّكل اللاعبون الذين تألقوا في البطولة الآسيوية في البحرين في مارس الماضي، نواة المنتخب الذي سيشارك في بطولة العالم القادمة بأبوظبي، ونعقد عليهم الكثير من الآمال، وثقتنا بهم وبإمكاناتهم كبيرة، خاصة بعد أن اكتسبوا خبرات كبيرة، من خلال مشاركتهم في أبرز البطولات العالمية، ومنها دورة الألعاب العالمية في برمنغهام».

وأكّد ليموس أن دولة الإمارات، أصبحت من أهم الدول التي تتبنى برامج مميزة للكشف عن المواهب وتأهيل وصناعة الأبطال في العالم، وأن الفضل في ذلك يعود إلى العمل الدؤوب والمتواصل لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، على مدى أكثر من عقد من الزمن.

والذي نجح في توفير أفضل بيئة تنافسية، وتنظيم أبرز البطولات على مستوى العالم، حتى أصبحت دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي، وجهة أبطال الجوجيتسو من مختلف القارات، ومحطة أساسية في مسيرة تألقهم وتحقيقهم للإنجازات.

أهمية

وقال نجم منتخبنا الوطني، فيصل الكتبي، إن أهمية المعسكرات التدريبية، سواء كانت داخلية أو خارجية، تكمن في المساهمة في إعداد اللاعبين للظهور بشكل قوي في البطولات، من خلال التركيز على رفع معدلات اللياقة البدنية، وتطبيق الخطط والتكتيكات الفنية التي يعتمدها الجهاز الفني، وتطوير الأداء، ومواكبة متطلبات كل بطولة على حدة.

وأضاف: «أهدافنا واضحة للمرحلة المقبلة، وهي الحفاظ على لقب بطولة العالم، والتألق في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وكل الظروف مواتية لتحقيق ذلك».

ويضم المنتخب الوطني المشارك في بطولة العالم بأبوظبي، مجموعة من أبرز النجوم، على رأسهم عمر الفضلي، ومحمد العمري، ومحمد السويدي، ومهدي العولقي، وخالد الشحي، وذياب النعيمي.

ويشهد منتخب السيدات، مشاركة عدد من المواهب والبطلات، منهن حمدة الشكيلي، وبلقيس الهاشمي، وشما الكلباني، وبشاير المطروشي، وميرا الساعدي، وآمنة الحوسني، وزمزم الحمادي، ومهرة محفوظ.

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