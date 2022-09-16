شراكة استراتيجية بين «&e» و«جائزة الاتحاد الكبرى»

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت مجموعة &e (المعروفة سابقاً باسم مجموعة اتصالات)، أمس، عن شراكة استراتيجية مع شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات، لتصبح بذلك شريكاً مؤسساً لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، والذي يعد الحدث الرياضي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت المجموعة «&e»، في بيانها الصادر أمس، أنها ستعمل مع شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات، والقائمين على سباق الفورمولا 1، لتعزيز مشاركة العملاء، وتفاعلهم عبر أحدث التجارب الرقمية.

وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة &e: «نعتز بهذه الشراكة مع سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، وهو حدث رياضة السيارات الأشهر عالمياً، والذي يجلب أفضل التجارب العالمية، سواء في رياضة السيارات أو الترفيه إلى دولة الإمارات.

وتوفر لنا شراكتنا الإستراتيجية متعددة السنوات، مع هذه العلامة التجارية العالمية المتميزة في عالم الرياضة، فرصاً متعددة، ليس فقط لبناء علاقات جديدة، ولكن أيضاً لترسيخ مكانتنا كمجموعة عالمية رائدة في مجال الاستثمار التكنولوجي، تعمل على تمكين المجتمعات رقمياً».

وأضاف دويدار: «تعد الإمارات اليوم وجهة عالمية للرياضة، وذلك نظراً للمرافق ذات المستوى العالمي، والبنية التحتية الرائدة، التي تدعم استضافة الدولة وإمارة أبوظبي، تحديداً لأشهر المناسبات الرياضية في العالم. ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذا العرض العالمي، جنباً إلى جنب مع أكبر الشركات العالمية والعلامات التجارية الرياضية الشهيرة، إن هذا النوع من الرياضات السريعة التطور.

والتي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، تستقطب جمهوراً عريضاً، بما يتوافق مع توجهات &e في التحول إلى مجموعة عالمية رائدة في التكنولوجيا والاستثمار، حيث سيتيح لنا سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، اكتشاف الفرص لتعزيز تجارب الجمهور بطرق مبتكرة».

فخر

ومن جانبه، قال سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات: «فخورون ويشرفنا أن نعلن عن وجود مجموعة «&e» كشريك مؤسس لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، إن اتجاه أنظار العالم إلى أبوظبي خلال أسبوع السباق، يوفر منصة ممتازة للمجموعة، لتروي قصة تحولها العالمي، ورحلة التطور والنمو».

موعد

سيقام السباق هذا العام، في حلبة مرسى ياس، خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل، مع نهاية موسم 2022 من سباق الفورمولا 1، وبعد أربعة أيام حافلة بالإثارة والترفيه، سيتمكن خلالها المعجبون من الاستمتاع بالأحداث المثيرة للسباق في حلبة مرسى ياس، وكذلك حفلات «يا سلام» لما بعد السباق - والتي ستقام مرة أخرى في حديقة الاتحاد.

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