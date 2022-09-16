تعاون بين «التغير المناخي» واتحاد الصقور

المصدر: دبي - البيان

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شهدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، أمس، توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين وزارة التغير المناخي والبيئة، واتحاد الإمارات للصقور.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أطر العمل المشترك لبناء القدرات الخاصة بالصقور واستثمار الخبرات والكفاءات المتوفرة في الجهتين بما يسهم في تطوير التشريعات الخاصة بالصقور سواء المنتجة داخل الدولة أو المستوردة بما يكفل الحفاظ عليها واستدامتها لخدمة هذه الرياضة.

ووقع عن الوزارة الدكتور ناصر محمد سلطان وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوكالة، وعن الاتحاد راشد مبارك بن مرخان الأمين العام.

جاء ذلك على هامش استقبال معالي وزيرة التغير المناخي والبيئة لوفد الاتحاد في مقر الوزارة لاطلاع معاليها على مبادرات وأنشطة الاتحاد ودور هذه الرياضة في الحفاظ على الصقور واستدامتها.

وقال الدكتور ناصر محمد: «تحظى الصقور بمكانة خاصة وأهمية كبيرة في دولة الإمارات لما لها من صلة وثيقة بتاريخ وتراث المنطقة، وقد أولت الدولة اهتماماً كبيراً بالمحافظة على الصقور ضمن جهودها لحماية الأنواع البرية من الانقراض وذلك من خلال المبادرات والبرامج والأنشطة وسن التشريعات والقوانين».

وأضاف: «يسعدنا توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد الإمارات للصقور لتعزيز جهود الحفاظ على الصقور وضمان استدامتها»، وأشاد بالدور المهم والفعال الذي يلعبه اتحاد الإمارات للصقور وجهوده في حماية هذه الطيور الجارحة ذات الأهمية التراثية لدولة الإمارات.

توجيهات

من ناحيته، أكد الأمين العام للاتحاد أن هذه الاتفاقية تأتي تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، رئيس اتحاد الإمارات للصقور، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، ورؤية مجلس الإدارة لضرورة تطوير وتعزيز آفاق التعاون المشترك، وتنسيق الجهود بين الاتحاد ومختلف الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة من الاتحاد.

وأشاد راشد مبارك بن مرخان بجهود وزارة التغير المناخي والبيئة لترسيخ مفهوم الاستدامة وحماية النظم البيئية والطبيعية ودورها الريادي في تطوير الإجراءات لحماية الحياة الفطرية والصقور من خطر الانقراض وتسهيل عمليات استيراد وتصدير وإعادة تصدير الصقور الخاصة لكافة الأغراض المنشودة منها وخاصة بما يخدم السباقات التي كان لها الأثر الإيجابي على كافة الصقارين.

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