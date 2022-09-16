أحمد بن مسحار: «دبي البحري» ماضٍ في تحقيق رسالته المجتمعية

المصدر: دبي - البيان

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رحب أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بجميع البحارة والملاك والنواخذة والمتسابقين المشاركين في أنشطة وفعاليات الموسم الرياضي البحري 2022 ـ 2023 والذي سوف ينطلق بعد غدٍ ويستمر حتى مايو المقبل.

ونقل بن مسحار تهاني إخوانه في مجلس إدارة النادي إلى جميع المشاركين والمتسابقين في مختلف الأنشطة والفعاليات بمناسبة افتتاح وانطلاقة الموسم الرياضي الجديد.

وقال أحمد بن مسحار إن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ومنذ تأسيسه عام 1988 وإشهاره بمرسوم في عام 1994 كجهة حكومية مسؤولة عن الرياضات البحرية، ظل يقدم رسالة عظيمة للمجتمع من خلال المحافظة على تراث الآباء والأجداد وتوفير الفرص لشبابنا وأبناء الدولة للإبداع والتميز في الساحة العالمية وإظهار المنافسة في العديد من البطولات ولا يزال يرسي دعائم تلك الرسالة بكل تفان وعمل جاد.

دور مؤثر

وثمن رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الدور الكبير والمؤثر الذي يلعبه شركاء النجاح والداعمين من ممثلي الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية والتي تقف دائماً مع النادي.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الجديد حافلة ومكتظة بفعاليات متنوعة تزيد على 30 حدثاً تلبي جميعها رغبات العديد من شرائح المجتمع وتخدم قطاع واسع من محبي الهوايات والرياضات البحرية وذلك في إطار خطط النادي لنشر الرياضات البحرية ورعاية واكتشاف المواهب الوطنية.

وحض أحمد سعيد بن مسحار في ختام حديثه جميع المشاركين في الفعاليات على التعاون مع اللجان المنظمة في النادي والعمل معاً لإنجاح الفعاليات.

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