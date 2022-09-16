يوسف ميرزا.. الدراج الأول قارياً وعربياً والثامن عالمياً

المصدر: دبي ـ البيان

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حقق يوسف ميرزا قائد منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية، إنجازاً جديداً باحتلاله المركز الثامن التصنيف العالمي لاختصاص سباق النقاط برصيد 900 نقطة، ليضمن الصعود رسمياً إلى بطولة العالم للمضمار الذي سيقام في فرنسا، ويعتبر هذا الإنجاز الأول من نوعه في تاريخ رياضة الدراجات في الإمارات، وجاء بعد نجاح ميرزا في الحصول على ذهبية سباق النقاط في ثلاث بطولات متتالية.

ونجح يوسف ميرزا، في تحقيق ذهبية سباق النقاط في البطولة الآسيوية للمضمار في نيودلهي، وكرر الإنجاز نفسه بالفوز بذهبية دورة التضامن الإسلامي في تركيا، ثم الفوز بذهبية كأس آسيا للمضمار التي أقيمت مؤخراً في تايلاند، ليصعد يوسف إلى المركز الثامن عالمياً والأول قارياً وعربياً في هذه النوعية من السباقات.

نتيجة طبيعية

وعن هذا الإنجاز، أكد منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، سعادته بما حققه قائد المنتخب الوطني يوسف ميرزا، مشيراً إلى أن تكاتف جميع لاعبي المنتخب ونجاحهم الفترة الأخيرة في حصد العديد من الإنجازات على المستوى العربي والقاري كانت نتيجة طبيعية لمجهود قدمه هؤلاء الشباب، مشيراً إلى حرص الاتحاد على السماح بالمشاركة للاعبي المنتخبات الوطنية في مختلف السباقات زاد من قوتهم وخبرتهم، حتى أصبحت دراجات الإمارات رقماً صعباً في آسيا.

وقال منصور بوعصيبة: «العام الحالي نجح محمد المطيوعي، وصفية الصايغ في الصعود إلى بطولة العالم للطريق في أستراليا رسمياً بدون بطاقات دعوة، كما صعد يوسف ميرزاً أيضاً رسمياً، وهو ما يعني أن دراجات الإمارات وصلت إلى التواجد في البطولات العالمية والمنافسة عليها، ولا يزال لدينا الأمل أيضاً في صعود ميرزا، إلى أولمبياد باريس 24». وعبر يوسف ميرزا عن سعادته بالإنجاز.

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