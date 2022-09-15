الشارقة يلاقي الهلال التونسي استعداداً لسلة العرب للسيدات

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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يخوض فريق الشارقة الرياضي للمرأة تجربته الأخيرة مساء الجمعة أمام الهلال التونسي في إطار استعداداته لبطولة الأندية العربية 23 للسيدات، التي يستضيفها نادي الأمل التونسي اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل بمشاركة 11 فريقاً.

وأكد أحمد صالح حلفاوي مدرب الفريق، أن البطولة الحالية تعتبر نقطة تحول في مسيرة الفريق لإثبات جدارته وتنفيذ توجهات إدارة نادي الشارقة الرياضي للمرأة، التي وفرت كل سبل النجاح والحصول على أفضل النتائج، قائلاً إن البطولة تمثل نقطة الانطلاق على المستويين العربي والخليجي.

ترأس البعثة هند الحوسني وتضم كلاً من، نور ذياب مدير الفريق، والمدرب أحمد صالح حلفاوي ومساعدتيه إيمان العياشي وكريستين دوروتي وسمير فتحي كحواش طبيباً وفاطمة الزهرة أخصائي علاج طبيعي والحكم الدولي سالم الزعابي واللاعبات، اليازية سلطان السويدي وأمل جمال بن حيدر وسارة جمعة وميثاء مبارك ومريم عادل النعيمي وروضة محمد خميس وسبيلة عباس وياسمين صيام.

وتجدر الإشارة إلى أن الفريق يستهل مشواره بلقاء سموحة المصري في أولى مباريات البطولة ضمن المجموعة الأولى، التي تضم أيضاً الأمل التونسي والمدينة السطافية الجزائري وشباب الفحيص الأردني ومقديشو سيتي الصومالي.

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