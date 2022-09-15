بعد الفوز بكأس نائب رئيس الدولة.. سيف بن زايد يلتقي فريق بني ياس للجوجيتسو (فيديو)

المصدر: البيان

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هنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس نادي بني ياس الرياضي الثقافي، فريق الجوجيتسو بالنادي الفائز بكأس رئيس الدولة وكأس نائب رئيس الدولة للعام الحالي، وحث سموه أبطال الجوجيتسو على مواصلة تحقيق الانجازات وتمثيل النادي والدولة خير تمثيل في المسابقات والبطولات المحلية والدولية.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لنادي بني ياس بحضور رئيس مجلس النادي سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، وسعادة العميد ناصر خادم الكعبي نائب الرئيس، وعدد من مسؤولي النادي.

وحرص سموه أثناء الزيارة على الحديث مع لاعبي الفرق الرياضية وحضور جانب من التدريبات والتقاط الصور الجماعية مع الفرق، داعياً سموه اللاعبين والإداريين إلى بذل المزيد من الجهود للإسهام في دعم جهود تطوير الألعاب الرياضية بالدولة، وتحقيق المزيد من الإنجازات المحلية والإقليمية والعالمية.

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