أسطورة التنس روجر فيدرير يُعلن اعتزاله

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن أسطورة التنس روجر فيدرير اعتزاله اللعبة بشكل نهائي، بعد مسيرة طويلة بلغت نحو 24 عامًا.

ونشر روجر فيدرير بيانًا رسميًا عبر حساباته الرسمية، أعلن خلاله اعتزال لعبة التنس عقب انتهاء مشاركته في كأس ليفر الدولية.

ومن المقرر أن تنطلق فاعليات بطولة كأس ليفر الدولية للتنس، الجمعة المقبل 23 سبتمبر، وتنتهي الأحد 25 من الشهر ذاته.

ويعتبر روجر فيدرير من علامات لعبة كرة المضرب، حيث يمتلك تاريخاً حافلاً بالجوائز والألقاب، إذ نجح اللاعب المخضرم من قبل في الحصول على بطولة ويمبلدون 8 مرات، إلى جانب فوزه بـ 6 ألقاب لبطولة استراليا المفتوحة للتنس، و5 ألقاب لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس، ولقب لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

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