مصر تعلن فتح باب المشاركة في ماراثون زايد الخيري

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

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أعلنت وزارة الشباب والرياضة في مصر، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة السابعة من ماراثون «زايد الخيري»، بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمعة 16 سبتمبر، ويتم التسجيل من خلال موقع مصر للشباب والرياضة https:/‏‏‏/‏‏‏www.emys.gov.eg.

وتقام هذه النسخة من ماراثون «زايد الخيري» في محافظة الإسكندرية في 23 ديسمبر المقبل، وذلك تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد، على أن يتم تخصيص العائد من الماراثون هذا العام، لدعم مستشفى أهل مصر لضحايا الحوادث والحروق.

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، عبر «الفيديو كونفرانس»، إن الماراثون يعد محفلاً رياضياً كبيراً، وإن إقامته في مصر دليل على العلاقات القوية التي تجمع الجانبين المصري والإماراتي.

فضلاً عن كونه حدثاً إنسانياً يعكس قيمة العمل الخيري والمساهمة المجتمعية، ولفت إلى أن الماراثون يشهد مشاركة كبيرة من قبل الشباب والعائلات المصرية، كما أنه رمز مكمل لرؤية وزارة الشباب والرياضة من خلال الاستثمار الرياضي من أجل التنمية.

وكانت اللجنة المنظمة لماراثون «زايد الخيري» قد حددت انطلاقة ونهاية سباقات النسخة السابعة عند استاد الإسكندرية، حيث تتضمن سباقات الماراثون: 2 كم ليشمل فئات (أصحاب الهمم، الأطفال تحت 10 سنوات، كبار السن فوق 60 سنة)، بجانب السباق الرئيسي لمسافة 10 كم (رجال، سيدات)، وتم الإعلان أيضاً عن رسوم تسجيل المشاركين في سباقات الماراثون بقيمة 100 جنيه مصري.

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